AI摘要 文章摘要整理： 港大團隊結合嫦娥六號月球背面樣本與實地數據，推論月球最大撞擊盆地南極-艾特肯盆地由接連撞擊拋散岩石形成，並估算其約於43.4億年前出現。

破解月球正反兩面地貌差異的未解之謎，香港 大學地球與行星科學系地質學家帶領國際團隊，透過研究嫦娥六號從月球背面採集的月球樣本，發現兩種富鎂岩石，推論接連撞擊事件拋散岩石形成了月球最大的撞擊盆地「南極-艾特肯盆地」，並推算這塊盆地可能約於43.4億年前形成。

明報報導，港大介紹，月球正面與背面地貌有別的原因向來是未解之謎，位於月球背面的「南極-艾特肯盆地」更是太陽系最古老、最大型的撞擊構造之一，一般相信由幾十億年前某次巨大撞擊形成。過往人類很難實地探測這塊盆地，直到2019年人類透過嫦娥四號首次登陸月球背面，之後嫦娥六號前年首次帶回月球背面樣本。

研究團隊早前提出，由富鈦礦物結晶堆積形成的岩石，可能是導致月球正面與背面火山有差異的因素之一；而團隊最新研究結合月球樣本分析結果，加上嫦娥四號與嫦娥六號的實地測量數據等，識別出兩類不同地質成因的富鎂岩石，相信接連的撞擊將大量岩石碎屑從地表或地下挖出，再拋散至盆地不同位置進而形成盆地。

報導指出，研究人員並追溯幾十億年間塑造月球盆地的重大撞擊事件與時間線，相信「南極-艾特肯盆地」形成後，「阿波羅盆地」在約42億年前形成，「東方盆地」則在約38.7億年前形成。