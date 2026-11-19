香港神祕老字號「鼎大」 懷舊廚具 街坊驚：幾十年首開閘門
荃灣老字號鼎大金屬廠罕見快閃開倉，復古廚具與多年未見的大閘門引發街坊與網民熱議，也勾起香港工業與飲食文化回憶。
AI摘要
文章摘要整理：
荃灣老字號鼎大金屬廠罕見快閃開倉，復古廚具與多年未見的大閘門引發街坊與網民熱議，也勾起香港工業與飲食文化回憶。
長年緊閉的復古大鐵閘罕見拉開，香港荃灣沙咀道老字號「鼎大（鼎大金屬廠）」19日中午突然舉行快閃開倉，門外擺滿墨綠色與米黃色木柄煮食煲，讓路過街坊驚呼「都市傳說成真」！這場開倉在社交平台Threads掀起熱議，不少老街坊直言「住咗喺荃灣幾十年，今次真係第一次見佢開大閘門！」，也有上班族大嘆無緣到場。
香港01報導，這波全城熱議源自網民19日在Threads發文分享，指位於荃灣沙咀道68號大成大廈地下、外牆掛有「鼎大 Ting Tai」巨型復古招牌的「鼎大」，於19日中午12時至下午2時半舉行快閃開倉。
從現場相片可見，門外及店內擺放了多款昔日情懷廚具，包括復古墨綠色及米黃色木柄有蓋煮食煲、平底煎鍋及冰桶等，部分煲具標價「$50 1個」，樓主形容現場「款式唔算太多」但有「好懷舊嘅感覺」。
帖文引來大批街坊留言，有網民直呼「估唔到有生之年可以見到佢開門嘅呢一刻，一直都覺得佢好神祕」、「吓，一直以為掉空咗」，也有人稱讚「入面啲裝修可以拍復古劇比人打卡」、「綠色隻煲超靚」；不過也有打工仔無奈表示「呢個時間都返緊工喎....」、「唔係唔想去，但驚去到收工又或者賣晒，太快閃喇」。
報導指出，根據鼎大旗下「三元牌（Rings Brand）」官方網站資料，鼎大金屬廠由潮州來港的蔡章閣博士於1949年創立，與生產「五星牌」的華錩同為香港鋁片及鋁器製造業兩大先驅；其子蔡宏豪於1972年接棒，第三代孫兒蔡澤民亦於2025年正式加入家族業務。
該公司於1981年將廠房由青山道遷往沙咀道現址至今，生產線則北移廣東南海；旗下貼有三個紅圈與「TING TAI」字樣的三元牌鋁製茶壺，至今仍是全港不少茶餐廳奶茶師傅指定選用的「元祖港式奶茶壺」。
因為這間長年緊閉的老字號於19日中午罕見開倉，門外還擺出復古廚具。街坊形容像見到都市傳說成真，Threads上迅速引爆討論。 現場主要售賣墨綠色與米黃色木柄有蓋煮食煲，另有平底煎鍋、冰桶等懷舊廚具，部分更標價$50 1個，吸引不少人拍照打卡。 鼎大由潮州來港的蔡章閣博士於1949年創立，1981年遷至沙咀道現址，生產線北移南海；其三元牌鋁壺仍是茶餐廳奶茶師傅常用選擇。
精華 FAQ
因為這間長年緊閉的老字號於19日中午罕見開倉，門外還擺出復古廚具。街坊形容像見到都市傳說成真，Threads上迅速引爆討論。
現場主要售賣墨綠色與米黃色木柄有蓋煮食煲，另有平底煎鍋、冰桶等懷舊廚具，部分更標價$50 1個，吸引不少人拍照打卡。
鼎大由潮州來港的蔡章閣博士於1949年創立，1981年遷至沙咀道現址，生產線北移南海；其三元牌鋁壺仍是茶餐廳奶茶師傅常用選擇。
上一則