BIGBANG香港站四場演唱會，總共吸引過15萬觀眾入場，也刷新啟德體育園開幕以來，韓國藝人在單次演出期間舉辦最多場次演唱會紀錄。（取材自啟德體育園）

AI摘要 文章摘要整理： BIGBANG在香港啟德主場館完成4場演唱會，吸引逾15萬人入場，創下多項紀錄，並以港式改詞、向周潤發致敬及帶動盛事經濟成焦點。

南韓 天團BIGBANG香港 站四場演唱會於17日在啟德主場館圓滿落幕，合計共吸引逾15萬名觀眾入場，刷新三項紀錄，包括創下香港歷來入場人數最多的南韓歌手演唱會紀錄、成為BIGBANG本次世界巡迴演唱會中演出場次最多的城市，以及打破啟德體育園開幕以來，南韓藝人在單次演出期間舉辦最多場次演唱會的紀錄，再次展現香港舉辦世界級娛樂盛事的強大吸引力與承載力。

文匯報報導，在香港站尾場上，BIGBANG成員G-Dragon（GD）、太陽及大聲演繹了多首經典代表作，將現場氣氛推向頂峰。其中，GD特別在台上向台下觀眾席中的香港影壇巨星周潤發致謝，並以「永遠年輕的巨星」讚譽對方，引發全場熱烈歡呼。兩人的深厚淵源備受關注，GD曾多次表示發哥是其偶像，「英雄本色」中的「Mark哥」更啟發了他的舞台藝術風格。

回顧過往，發哥曾於2015年及去年的MAMA頒獎禮上親自頒獎給GD，相隔十年再度獲偶像加冕，對GD而言極具紀念價值。除了發哥外，香港巨星梁朝偉與劉嘉玲當晚亦到場支持，星光熠熠。

據報導，演唱會期間，三位成員大展港式幽默，將部分歌詞即興改編成凍奶茶、叉燒包、雲吞麵等香港地道美食名稱，逗得全場觀眾笑聲不斷，展現出他們對香港文化的熟悉與喜愛。來到演唱會尾聲，三人難掩激動心情，以粵語向歌迷深情表示：「呢20年多謝大家陪住我哋。」GD更多次高喊「我愛你VIP」，向粉絲表達謝意。最後，三位成員一同向台下歌迷下跪並鞠躬致意，為這趟香港演出寫下圓滿句號。

報導指出，在場館營運與配套方面，活動期間的入場、離場、官方周邊商品銷售、行李寄存、人流管理及交通配套等服務均有序進行，不少海內外樂迷盛讚啟德體育園設施完善、交通接駁便利，是亞洲巡演中最舒適及方便的觀演體驗之一。大型演唱會亦為啟德及周邊地區帶來龐大人流與消費，部分餐飲商戶營業額較平日上升約三成，充分印證盛事經濟為香港旅遊、餐飲及零售業創造的實質經濟效益。

啟德體育園行政總裁金民豪表示，BIGBANG香港站的空前成功，充分展現香港作為亞洲盛事之都的獨特優勢，以及體育園舉辦大型國際娛樂盛事的潛力。

BIGBANG香港站4場演唱會，也刷新啟德體育園開幕以來，韓國藝人在單次演出期間舉辦最多場次演唱會紀錄。 （取材自啟德體育園）