香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： THE跨學科科學排名2027顯示，香港共有6所大學打入百強，港大更升至全球第7，反映本港跨學科科研實力與投入獲國際肯定。

跨學科領域的探索與融合，正引領世界打破傳統知識範疇間的藩籬，創出更多新的成果，對未來科研與教育愈趨重要。英國泰晤士高等教育（THE）與施密特科學研究員項目18日公布的「跨學科科學排名2027」顯示，香港 高等教育表現優秀，共有6所院校打入全球前百強，平均分數為各地區中最佳。其中香港大學躍升25位，一舉奪下全球第7，連同排第16的香港城市大學及首次上榜即列第18位的香港科技大學，共有3校位列世界首20位，展示香港於跨學科領域的投入和成果廣受認可。

文匯報報導，香港院校在今年排名中共有6所院校位列全球百強，其中3所更打入前20位。港大躍升25位至並列第7，城大雖然微跌5位至第16，但仍穩居全港第二及亞洲第五，並在「投入」指標中取得93分（滿分100分）的佳績。新上榜的科大則位列全球第18。此外，香港理工大學及香港中文大學的排名均較去年上升，分別排全球第38和第39；另香港浸會大學亦位列全球第55位。另外，香港教育大學今年亦首次上榜，位處並列第108位。

對是次排名獲佳績，港大回應指，這充分印證該校在推動跨學科協作研究的卓越實力；城大亦表示，該校在「投入」指標的優異成績反映了大學持續投放資源，推動跨學科科研發展的承擔與成果。

THE發言人指出，亞洲院校在「投入」的支柱範疇上升顯著，但「過程」和「產出」的表現相對較為遜色。香港與新加坡均具備良好的跨學科研究架構，除了獲得外部資金和政府撥款支持外，亦受到各學術機構自身的積極推動。

今年全球三甲依次為美國麻省理工學院、新加坡國立大學及美國史丹福大學。雖然美國院校仍佔據全球十強中的6席，但較去年減少一席，反映亞洲院校正逐步崛起。