上演22年的香港燈光音樂匯演「幻彩咏香江」18日晚上最後一場表演；圖為「幻彩咏香江」表演加入煙火效果。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 上演22年的「幻彩詠香江」18日晚最後一次登場，加入樓頂煙火吸引市民旅客到維港兩岸見證告別，政府並稱將以更多活動延續夜間盛事經濟。

隨著年末聖誕節 等節日臨近，香港 各式慶祝活動相繼登場，「香港繽紛冬日巡禮」18日在中環及尖沙咀揭幕，帶來節慶裝置與燈光演出；另一方面，創下金氏紀錄、連續上演22年的「幻彩詠香江」18日晚8時亦迎來最後一舞，更特別加入大廈樓頂煙火效果，吸引大批市民在維港夜色中作告別。

文匯報報導，「幻彩詠香江」上演時，維港兩岸逾40幢摩天大廈亮起燈光，燈束在樓宇之間掃射交錯；其間數幢大廈樓頂陸續噴出煙火，火花在高樓輪廓上方綻放。

據報導，匯演開始前，尖沙咀星光大道已人頭湧湧，不少市民及旅客帶同相機到場守候。有市民提早約一個半小時到場占位，指曾多次觀賞「幻彩詠香江」，亦常向訪港探親友人推薦，因此希望在最後一場取得較佳視野。另有市民表示，得悉18日晚為最後一場，傍晚6時已到場等候，冀見證匯演落幕一刻。亦有來自奧地利的旅客表示，從社交媒體得知18日晚為最後一場匯演，首次到場觀看，對效果感到期待。

報導稱，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，「幻彩詠香江」是全球最大型燈光音樂匯演，亦是全球首批每晚恆常上演的大型燈光匯演之一，多年來向無數市民及旅客帶來了香港維港天際線的璀璨夜色。

羅淑佩指「幻彩詠香江」圓滿完成歷史使命，未來旅發局將繼續推出及支持多項活動，並呼籲零售與餐飲業界攜手合作，進一步豐富香港的夜間體驗，延續盛事經濟的龐大活力。