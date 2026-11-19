香港力邁學校加入飛虎隊友好學校行列。（圖／香港力邁學校提供）

AI摘要 文章摘要整理： 香港力邁學校加入「飛虎隊友好學校」行列，與美中航空遺產基金會合作推動歷史傳承、德育教育及香港與美國青少年交流。

香港 力邁學校與美中航空遺產基金會，締結「飛虎隊友好學校」協議，香港力邁學校就此加入友好學校行列，搭建香港青少年與美國青少年的文化交流平台。

「飛虎隊」全稱「中國空軍美國志願援華航空隊」，二戰期間飛虎隊員跨越重洋來華，與中國軍民並肩作戰，曾開辟著名的駝峰航線，支援中國抗戰。

香港力邁學校是1所新創校的私立男女中學，隸屬於力邁國際教育集團，這所學校屬私立男女中學，課程體系全面採用劍橋國際課程，涵蓋 IGCSE 及A Level課程。香港力邁學校校監淩鋒是美中航空遺產基金會常務理事，曾是抗日戰爭大片的編劇，長期致力於傳承飛虎隊歷史故事，推動中美民間友好交流。

美中航空遺產基金會是致力於研究、紀念與傳承美中航空歷史及「飛虎隊」精神的美國非營利組織。主要保存二戰期間美中在航空領域合作與「飛虎隊」的歷史遺產，紀念兩國軍民並肩作戰與互相救助的情誼。基金會跨界合作，透過慶祝各方在航太技術、科學、商業與探索上的貢獻，促進美中民間理解與交流。旗下飛虎隊友誼學校，有推動「飛虎隊友誼學校和青少年領袖計畫」。

力邁學校發出的新聞稿說，美中航空遺產基金會主席傑弗里·格林先生及夫人到訪。本次訪問中雙方正式達成合作意向，香港力邁學校成為飛虎隊友誼學校大家庭一員，依托飛虎隊這段跨越太平洋的抗戰友誼，搭建香港青少年與美國青少年的文化交流平台。

美中航空遺產基金會在其「飛虎隊友誼學校暨青年領袖計畫」下，目前已在海內外促成120餘所中國學校、40餘所美國學校締結為「飛虎隊友好學校」，香港力邁學校成為最新成員。

美中航空遺產基金會主席格林主席說，飛虎精神屬於下一代青少年，很高興飛虎友誼學校落地香港，期待香港力邁學子加入飛虎大家庭，續寫跨越時代的和平友誼。

力邁學校校監淩鋒說，香港昃中外文化交流窗口，力邁學校將以本次合作為契機，把飛虎隊共御外侮的歷史融入校園德育課程，引導學生銘記歷史、胸懷世界，做和平友好的青年使者。力邁學校將透通過美國飛虎隊基金在美國的40多家學校以及多家大學合作，令香港力邁學校的學生，更多選擇，更好發展。