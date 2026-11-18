香港花旗18日最新報告推算，截止今年中，香港千萬富翁人口約41.2萬人，較去年增加約5000人；當中流動資產中位數達5000萬元的準億萬富翁偏好持有基金。(中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 花旗香港調查顯示，香港千萬富翁已增至41.2萬人，16年累增2倍；多元資產配置有助更快累積財富，而富裕階層普遍使用AI但仍以人為主導決策。

花旗香港 於18日公布「香港千萬富翁調查報告2026」。調查顯示，截至2026年年中，香港千萬富翁人口約達41.2萬人，較去年調查的40.7萬人增加約5000人。若以21至79歲香港居民計算，約占該年齡組別的8%，即平均每13人中便有1人為千萬富翁。

大公報報導，此項調查為花旗香港連續第22年發表。千萬富翁的定義為擁有超過1000萬元（港元，下同，約127.5萬美元）總資產淨值及至少100萬流動資產人士。香港花旗銀行客戶策略及銷售管理主管成靜雯表示，在過去16年（2010年至2026年）間，香港千萬富翁人口增長達2倍。近兩年受惠於美國科技股及半導體股表現強勁，加上聯儲局減息帶動金與樓市增長，推動富裕人口持續上升。

調查指出，今年千萬富翁的總資產淨值中位數為2000萬元，較去年中（2050萬元）略為減少；流動資產中位數則維持於1000萬元。在資產配置方面，物業資產占51%，流動資產占49%；流動資產中則有一半為投資產品，另一半為現金及存款。

報導指出，報告亦分析了投資取向對財富累積速度的影響。研究將投資者分為「定存集中」、「股票集中」及「多元資產配置」三類。其中，多元資產配置客群由100萬元流動資產累積至1000萬元平均只需13年，較定存集中客群所需的20年快7年，股票集中客群則需16年。

此外，今年的報告特別探討了富裕階層對人工智能（AI）的應用。整體而言，高達86%的千萬富翁表示曾使用AI工具。調查發現，不同資產級別富裕投資者使用AI的主要目的均為搜集信息；百萬流動資產人士較傾向利用AI提升職場競爭力，而準億萬富翁及千萬流動資產人士則更常利用AI尋找靈感及發掘新機遇。

報導稱，儘管63%受訪者信任AI提供的財務信息與分析，但僅7%表示會完全依賴AI作出投資決策。成靜雯指出，富裕人士傾向利用AI擴闊視野與掌握資訊，但同時重視具經驗與判斷力的財富管理團隊，形成「AI輔助、人類主導」的理財模式。

本次研究分兩階段於2025年12月至2026年1月及2026年8月至10月進行，透過街訪及網上問卷訪問了超過2600名21至79歲的香港居民。