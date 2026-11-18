香港特首李家超（左）自豪在APEC，香港有「自己的聲音」。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 李家超在深圳APEC研討會推介香港作為進入大灣區的跳板，並強調香港在APEC擁有獨立聲音與制度優勢，吸引亞太企業合作發展。

香港 特區行政長官李家超17日前往深圳出席亞太經合組織（APEC ）工商領導人峰會，在「粵港澳大灣區與亞太發展機遇」專題研討會上致詞，他表示，香港自1991年加入APEC以來，回歸後始終維持正式成員身分，很驕傲能擁有自己的代表團、貿易及關稅 政策以及「我們自己的聲音」，同時也是中國與粵港澳大灣區密不可分的一部分。

綜合明報、大公報報導，李家超在會中表示，全球地緣環境日益複雜，亞太地區的國家、經濟體與企業更需要秉持開放與持續合作。他提到，大灣區內地9市今年首3季與APEC經濟體的貿易迎來按年破紀錄的26%增長，而這股強勁動力正是建立在「一國兩制、三法域、三貨幣」的獨特制度框架之上。大灣區人口總量已超過8800萬，地區生產總值突破2.1萬億美元，憑藉高端製造業、電子產業及綠色產業等優勢，成為全球最具活力的經濟引擎之一。

李家超向與會的亞太企業全力推銷香港在金融、科研發展與專上教育的核心優勢，強調香港是匯聚中國優勢與國際優勢的全球唯一城市，扮演著「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。有意在大灣區發展的亞太企業，可以透過香港進行融資、管理跨境投資、測試科研技術，並在可靠的法律制度下獲得知識產權保障。

同時，香港擁有5間大學躋身全球百強，結合深港等地的成熟供應鏈，能為人形機器人等高新科技研究提供多元應用方案。他誠摯邀請具創新與市場優勢的亞太企業，以香港作為開拓大灣區的「跳板」與管理複雜跨境合作的「可靠伙伴」，對接大灣區的製造實力與龐大消費市場，攜手強化區域供應鏈，共建繁榮的亞太共同體。

在同場的專題研討與交流中，多位重量級商界代表亦分享對大灣區發展的見解。身兼全國政協常委的信德集團行政主席何超瓊指出，大灣區城市距離雖近，但跨越壁壘時仍面臨非關稅障礙、法規差異和認知門檻等「痛點」，呼籲當局制訂更多灣區標準來協助海外企業。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥認為，大灣區完美串聯中國與亞太市場，政府應扮演好「搭橋」角色，在安全合規前提下讓人才、資本和數據流動更順暢，企業則需積極參與投資並把握互聯互通機會。TCL創辦人李東生及優必選創辦人周劍亦分別提及，大灣區成熟的產業基地與香港的資本、高校聯合實驗室相輔相成，為企業全球化發展奠定堅實基礎。

香港特首李家超17日在深圳出席2026年亞太經合組織工商領導人峰會並致辭。(新華社)