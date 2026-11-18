由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江2026」活動亮燈，17日晚上尖沙咀東部多棟大廈外牆燈飾璀璨，為冬日增添色彩；圖為表演者與燈飾合影。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港冬日巡禮今年擴至3大旅遊熱點，尖東與海港城同步亮燈，結合AI光影與大型聖誕裝置，帶動跨區打卡消費，業界看好聖誕檔期餐飲及旅遊收益。

聖誕節 腳步將近，香港 各區的聖誕燈飾與節慶裝置陸續璀璨亮起，為維港兩岸揭開熱鬧的節日序幕。今年由旅發局主辦的年度旗艦活動「香港繽紛冬日巡禮」規模為歷年最大，首度將「香港冬日小鎮」擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊熱點，透過多區光影匯演形成打卡熱點，帶動人流跨區消費，有效延長旅客的逗留時間。

綜合大公報、明報報導，尖東聖誕燈飾「閃爍尖東耀香江2026」於17日傍晚舉行亮燈儀式，文體旅局局長羅淑佩、民青局局長麥美娟、旅發局主席林建岳等嘉賓出席主禮。本屆活動以「燈耀維港尖東情，44載樂共鳴」為主題，尖沙咀中心及帝國中心推出「Party with DJ Santa」AI光影匯演，呈現聖誕老人化身DJ打碟及市民提交的AI動畫合照，為經典燈飾注入新意。

此外，麼地道至尖東海濱長廊設置了10個主要打卡位，包括麼地里以超過20萬顆垂珠交織而成的升級星光長廊、麼地道3條行人天橋的旋轉木馬主題燈飾，以及警方在市政局百周年紀念花園設置高8米、防騙吉祥物「提子」換上太空造型的「提子 Bling Bling 星際漫遊」巨型聖誕樹。

尖東燈飾將由即日起展出至明年1月3日，每晚6時至11時亮起，期間周邊商戶亦會推出餐飲或購物折扣優惠。

鄰近的尖沙咀碼頭海港城亦在同日傍晚舉行亮燈儀式。今年海港城以「Christmas Togetherness」為主題，於海運大廈露天廣場設置長達40米、3層立體設計的火車站大堂，復刻昔日海運大廈的濃厚節日氣氛。該裝置頂部設有定時開出的機動火車，並點綴以鑽石元素、四葉草圖案及聖誕樹等裝飾，由明日起展出至明年1月3日。

同時，海港城也舉辦舊照故事徵集活動，精選作品將於聖誕期間在戶外大電視播放，吸引大批市民與旅客駐足打卡留念。

隨著各區聖誕氛圍濃厚，餐飲及旅遊業界紛紛看好本檔期的經濟效益。香港餐旅業協會主席梁熙指出，冬日巡禮規模擴大有助吸引旅客延長留港時間，業界將推出節日限定菜單與節日套票，並善用社交媒體進行宣傳，充分發揮節慶的乘數效應。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年12月大批內地旅客訪港，預估整體聖誕生意較去年上升約一成，全月餐飲收益更有望突破100億港元（約12.7億美元）大關。

由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江2026」活動亮燈，17日晚上尖沙咀東部多棟大廈外牆燈飾璀璨，為冬日增添色彩；圖為民眾步行經過街道燈飾。(中新社)