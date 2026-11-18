香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 香港中大醫院發生腹腔鏡手術誤切45歲女病人雙側卵巢事件，衛生署已接獲報告並完成調查，同期香港多間醫療機構亦再曝出多宗嚴重醫療風險事故。

香港 醫療事故不斷，港府 衛生部門報出一起荒唐又粗魯的醫療事故，中文大學醫院發生切錯雙側卵巢事故，院方才向病人及其家屬致歉。

香港衛生署說，在9月收到兩宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示事件，其中1名45歲女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，其雙側卵巢被錯誤切除。涉事的中大醫院回覆稱，病人術後情況穩定，已向病人及其家屬致歉及解釋事件，並提供適切的醫療跟進及支援，會落實適當跟進及改善措施。

事發今年9月13日，這名45歲女病人接受微創（腹腔鏡）子宮及雙側輸卵管切除手術，其間雙側卵巢被誤切。

事後中大醫院稱高度關注，已按規定向衛生署呈報「醫療風險警示事件」。香港衛生署說已接獲院方的調查報告並完成調查，目前無證據顯示醫院在房舍、人手或設備方面違反實務守則。

有香港婦產科專科醫生說，卵巢與子宮、輸卵管在顏色和形狀上有明顯差異，正常情況下極難認錯。雙側卵巢被切除會使病人提早進入更年期及增加骨質疏鬆風險，需視情況評估是否補充荷爾蒙。

對中大醫院事件，香港衛生署說已接獲所有醫院及日間醫療中心提交的調查報告，並已完成調查，而有關的私營醫療機構已採取改善措施。署方會繼續監察各醫療機構實施措施的情況。

香港衛生署17日公布兩起事故，第二宗醫療風險警示事件則涉及1名27歲女病人，被誤認為另一名病人，在日間醫療中心接受洗牙。

衛生署說，署方在今年第3季記錄4宗重要風險事件，其中1宗為1名48歲男病人在港怡醫院接受連續性腎臟替代治療期間，被當值護士輸入錯誤劑量的濃縮電解質。醫院回覆指，病人情況穩定，涉事護士已離職。其餘3宗分別涉及希愈生殖醫學中心送交胚胎活檢組織樣本出錯，以及1名57歲女子被配發錯誤劑量的口服抗代謝藥物甲氨喋呤。病人情況穩定。