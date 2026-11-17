香港名媛蔡天鳳慘遭夫家碎屍。(摘自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳命案續審，前公公鄺球庭上承認由自己肢解遺體並否認兒子涉案，同時堅稱未曾預謀殺人，相關說法仍待法庭查證。

香港 名媛蔡天鳳 2023年遭殺害、肢解的案件持續審理，18日庭上再有驚人進展！被控謀殺的前公公鄺球出庭自辯，談及案發當天接獲長子電話，得知蔡天鳳出事的經過時，一度情緒潰堤落淚。他更在庭上承認，蔡天鳳遇害後的遺體是由自己負責肢解，但堅稱從未計畫殺害蔡天鳳，也否認兩名兒子曾參與肢解遺體。

根據港媒「香港01」報導，蔡天鳳命案18日在香港高等法院續審，現年69歲的鄺球以被告身分出庭作供，回憶2023年2月21日案發當天的行蹤。他表示，上午11點多先開車前往龍尾村，之後再到大美督停車運動，直到下午約3點接獲長子鄺港傑來電。

鄺球稱，兒子在電話中告訴他發生了非常嚴重的事情，並提到蔡天鳳似乎已經失去意識，另一名兒子、蔡天鳳前夫鄺港智當時則正在哭泣。回憶這段對話時，鄺球突然在證人席上落淚，庭審一度停頓。暫委法官詢問他是否需要休息，他表示不用，隨後繼續作供。

庭上進一步談到蔡天鳳遺體遭切割的過程，鄺球在律師詢問下承認，肢解遺體一事是由自己負責。當律師追問兩名兒子鄺港傑、鄺港智是否涉入其中，他則搖頭否認，強調兩人與肢解遺體無關。

不過，鄺球也堅稱，自己從未計畫殺害蔡天鳳，並否認有人事先安排殺人。他的說法是，自己承認案發後處理遺體，卻不承認涉及預謀殺人的行為。相關說詞目前仍是被告在庭上的自辯內容，是否採信仍有待法庭審理。

回顧這起案件，蔡天鳳於2023年2月遇害，前夫鄺港智、前大伯鄺港傑及前公公鄺球遭控涉及謀殺及妨礙合法埋葬遺體。檢方指控，3人涉嫌於2023年2月21日在香港殺害蔡天鳳，並在同月21日至23日期間妨礙其遺體獲得合法埋葬。

目前3名被告均否認謀殺罪，但已承認妨礙合法埋葬遺體罪。鄺球此次承認獨自肢解遺體，並稱兩名兒子沒有參與，與檢方指控及其他證據之間的關係，仍有待法庭進一步釐清。