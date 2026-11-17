AI摘要 文章摘要整理： BIGBANG香港演唱會門票一票難求，警方接連拘捕2名涉假票及黃牛票男子，並揭發有事主放蛇設局助破案。

南韓 天團BIGBANG慶祝出道20周年，世界巡迴演唱會香港 站於13日起在啟德體育園主場館上演4場，16日晚為最後一場。演唱會一票難求，有人於網上報稱買到假門票，甚至是「報失票」。

明報報導，警方15日拘捕兩人，分別涉嫌售賣虛假門票及「黃牛票」，其中一案的內地男事主因不值朋友買了懷疑假票而被拒入場，於是「放蛇」聯絡同一騙徒購票，於場外交收時揭發案件並報警。

據報導，涉事55歲姓李內地男事主5日於社交平台見到有人放售BIGBANG演唱會門票，遂通知朋友購買，其友當日約對方交收，惟至前日開騷前卻被場地工作人員告知門票作廢。

報導稱，事主於是聯絡騙徒稱有意購票，約對方於會場外面交收，並請工作人員核票。工作人員確認門票無效並報警，警方當場拘捕售票的34歲姓梁本地男子，於其身上檢獲6張門票，經檢驗均已作廢。該男子涉嫌以欺騙手段取得財產罪被捕，案件交秀茂坪警區刑事調查隊第三隊跟進。

報導指出，有網民稱，「黃牛」黨為賺更多錢，會先將真演唱會門票以高價出售，再報失門票，重新取得有效門票後，再轉手多賺一筆，變相一開始有效的門票會失效。牛頭角分區便衣警員15日亦拘捕一男子，涉嫌以高於門票面值價格兜售當晚演唱會兩張門票。

另據報導，有市民稱，早前透過購物平台Carousell以低於半價購買兩張售價的BIGBANG演唱會門票，於面交時沒仔細檢查，其後發現門票顯示的座位行數與票尾顯示的不符、條款細字「請瀏覽」寫成「請瀏管」，遂報警處理。