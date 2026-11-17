AI摘要 文章摘要整理： 港府計劃自明年1月起為在職公務員提供每年最多12小時的照顧家庭假，申請以簡化及彈性為原則，但不包括照顧寵物。

港府 2026年施政報告公布將在明年起為港府雇員提供照顧家庭假。公務員事務局局長楊何蓓茵16日表示，照顧家庭假是因應人員的家庭需要，若自己有突發事或照顧寵物 ，不能成為申請假期的理由。她又稱，相信人員不會濫用，希望港府做良好雇主模範，其他行業都可響應。

文匯報報導，每名港府雇員每年享有最多12小時的照顧家庭假，每次可申請短暫離開工作崗位1小時至4小時處理家事。她相信不會有港府雇員濫用機制，希望起到帶頭作用，鼓勵更多雇主留意雇員照顧家庭的需要。

楊何蓓茵指出，考慮到家庭友善的目的，相信同事在符合特定照顧家庭需要的情況下，才會申請放取這類假期，所以在設計申請和批核程序時，會以盡量簡化、提供足夠彈性為重點。員工在一般情況下只須在放取照顧家庭假前，提交申請紀錄表並填寫申請原因，無須提供證明文件。局方正敲定照顧家庭假的細節和實施安排，會在諮詢職方之後落實，預計於明年1月起實施，所有在職港府雇員都能夠受惠。

就有議員關注會否出現濫用情況，楊何蓓茵回應指，即使沒有照顧家庭假，同事都會告假；今次給予時間最短可放假1小時，有助需要少於半天假的同事更快返回崗位。關於無須證明文件的安排，楊何蓓茵表示若對員工日常表現有信心，就不需他們帶文件證明；但若對於雇員有懷疑，仍可要求同事遞交文件證明。她又補充說，知道不少人會視寵物為家庭成員，但照顧寵物不能成為申請照顧家庭假的理由。