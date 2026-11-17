澳門特首岑浩輝16日公布新一份施政報告，明年繼續向澳門永久居民派發1萬澳門元現金。圖為澳門街頭市民出行。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 澳門2027年施政報告宣布多項惠民措施延續，現金分享、央積金注資與醫療券維持不變，並提高生育及托育補助，強調以公平精準原則發放。

澳門 2027年施政報告宣布明年各項惠民措施延續，現金分享維持合資格永久性居民1萬元（澳門幣，下同，約1238美元）、合資格非澳門永久性居民6000元，央積金繼續額外注入7000元，醫療券維持700元。

綜合媒體報導，澳門政府派錢，正式名稱是「現金分享計畫」，由澳門政府於2008年開派，說是與澳門市民分享經濟發展成果，由當年的特首何厚鏵因應金融海嘯 開始推出，以後的特首崔世安、賀一誠到今天的岑浩輝全部延續此政，連續推行第20年，成為澳門社會保障體系中最具標誌性的福利政策。

澳門特首岑浩輝昨天公布新一份施政報告，說明年繼續派錢，另外多項惠民措施亦會延續，包括700元醫療券、1萬元敬老金、養老金每月3900元，還要向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7000元。

澳門明年還會調整多項鼓勵生育措施，除了首名嬰兒至三歲前每年獲得1萬8000元津貼，還會引入階梯式措施，第二名嬰兒至三歲前的津貼，增加9000元至2萬7000元，第三名嬰兒三歲前每年有3萬6000元津貼。

在適用家庭的惠民措施中，澳門政府明年拓寬支持有托兒家庭支持的免費範圍，同時有三名或以上孩童的家庭，適托幼兒都可以免除基本托兒月費，而只有一名或兩名子女的兩歲托兒費用，每月就分別可以有500元和800元補助。

岑浩輝又宣布澳門居民參加內地基本醫療保險制度，補貼金額上限1000元，範圍擴展至內地所有省、自治區及直轄市；出生津貼調升至8000元，合資格父母雙方可同時申請；政府長者公寓使用費的折扣由八折優惠調整至七五折。

然而，隨著公共財政資源優化，當局長遠強調「公平精準」原則，近年針對申領資格已確立嚴格的在澳居住天數等審查規範（如需在上一年度於澳門身處至少183天），杜絕長期脫離本地生活之違規申領，確保公帑精準投放到扎根澳門的居民身上。