AI摘要 文章摘要整理： 香港再就業津貼計畫成效遠超預期，近9萬人參加、4萬7000多人成功就業；政府將於明年如期結束計畫，並轉向支援離職更久及年長者。

隨著香港 人口逐漸老化，港府 及社福機構近年積極推出多項中高齡就業支援措施。香港勞工處2024年7月推行為期3年的「再就業津貼試行計畫」，鼓勵中高齡人士重返職場。截至今年第三季錄得近9萬名參加者，當中4萬7000人成功就業，遠超出最初預期6000人受惠；77%參加者為40至59歲，23%年滿60歲，而選擇兼職的參加者中，以40至59歲女性為主。

明報報導，勞工處稱計畫明年7月14日將如期完結，未來會聚焦協助離開職場時間較長及較年長人士就業，並鼓勵雇主提供更多具彈性工時的職位。有議員認為港府可向企業提供津貼和稅務寬減，以鼓勵企業設立彈性工時職位。

再就業計畫下，合資格參加者連續完成6個月全職後可獲1萬元（港幣，下同，約1274美元）再就業津貼，連續完成12個月全職後可獲額外1萬元；兼職可獲半額津貼。每人可獲發津貼上限為2萬元。

勞工處向立法會人力事務委員會提交文件，交代再就業計畫中期檢討結果，截至今年第三季，計畫錄得8萬9564名參加者，當中4萬7118人成功就業，占約53%，遠超預期；就業個案共5萬9537宗。文件顯示，參加者人數、就業個案數目及成功就業人數中，40至59歲者占77%，年滿60歲者占23%。勞工處說，這反映40至59歲參加者重返職場意欲較年滿60歲參加者高。

文件稱，選擇兼職的40至59歲參加者中，85%為女性，遠高於男性的15%；而該年齡組別女性在參加計畫前，專責料理家務或照顧老少的占48%。勞工處認為這反映照顧者及料理家務者對彈性工作有較大需求。勞工處又稱，不少參加者參加計畫前沒從事獲酬工作原因為公司結業、遣散或裁員，可見其並非主動離開勞動市場；而離開勞動市場時間愈長，成功再就業比率愈低。

勞工處表示，再就業計畫明年完結，會參考中期檢討結果，制訂日後促進中高齡人士就業措施時，會更聚焦協助離開職場時間較長及較年長人士就業，同時鼓勵雇主提供更多具彈性工時的職位。

勞聯立法會議員林振昇說，不少中高齡人士「心大心細」猶豫是否重投職場，再就業津貼提供正面誘因，且計畫令數萬人就業，可填補較前線服務行業的空缺，「不是一個小數目」。他認為年滿60歲者在計畫占比較小是正常，但亦希望港府可推動銀髮就業。