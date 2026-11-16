全球首富、特斯拉總裁馬斯克示警香港出生率長期處於全球最低水平，「如果情況不改變，港人很快就會消失」。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 香港出生率持續創低引發關注，馬斯克警告若情況不變港人將消失；家長則指單靠幾萬元獎勵難解教育、住屋與生活壓力。

據港府統計處數據，香港 去年全年出生人數僅約3.1萬人，出生率創新低，少子化危機不僅引起本地家長關注，近日連全球首富、Tesla 及SpaceX行政總裁馬斯克 也在回應留言時警告，指香港出生率長期處於全球最低水平，直言「如果情況不改變，港人很快就會消失」，言論隨即在網上引起熱議。

香港01報導，事緣美國前投資銀行家兼知名網紅作家John LeFevre（拉斐爾） 16日在社交平台X發文，自嘲習慣使用人工智能（AI）工作後對真人失去耐性，並懷念昔日在香港任職銀行家時，身邊人人「聰明且充滿野心」的職場氛圍；貼文引來馬斯克親自留言回應。

曾於香港金融界打滾的前銀行家、曾匿名營運X「高盛電梯」（@GSElevator）帳戶而聲名大噪的拉斐爾，昨天在X貼文中笑言自己患上了「Grok機械人症候群」（Grok Bot Syndrome）。

他形容旗下的「AI員工」既快速、高效又可靠，令他如今對現實中的人類也抱有同樣期望，對低效率與無能「完全零容忍」。拉斐爾隨即以此對比自己當年駐港工作的經歷，大讚香港職場質素極高：「這就像當年我在香港當銀行家時一樣，那裡每個人都受過良好教育、聰明且充滿野心。」

貼文發布後吸引逾17萬次瀏覽，而經歷4段婚姻、公開已知有14個孩子的馬斯克留言，將焦點轉向香港的人口結構危機。馬斯克寫道：「香港長期以來都是全球出生率最低的地區之一。如果情況不改變，他們很快就會消失。」該則留言在短短一小時內便吸納超過15萬次瀏覽及逾2100個讚。

向來關注全球少子化問題的馬斯克，過去曾多次公開警告「人口崩潰」對人類文明的威脅遠大於全球暖化，並點名日本、韓國及多個歐洲國家面臨人口萎縮危機。

香港去年全年出生人數僅約3.1萬人，2024年總和生育率亦跌至0.733，即每千名女性生育0.733個嬰兒，少子化與人口高齡化問題持續備受關注。

另據香港經濟日報報導，雖然港府推出多項「組合拳」鼓勵生育，不少家長坦言，單靠幾萬元獎勵金難以解決高昂的教育基金、長遠的居住環境以及社會競爭壓力等核心問題，港府需從改善整體經濟及打工仔生活平衡入手，才能讓年輕一代重拾生育信心。