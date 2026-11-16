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愛達·花城號深化灣區3港聯動 明年以香港為母港運營20航次

香港新聞組／香港16日電
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國產大型郵輪「愛達·花城號」15日停靠在香港啟德郵輪碼頭。（圖／主辦方提供）
國產大型郵輪「愛達·花城號」15日停靠在香港啟德郵輪碼頭。（圖／主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

國產大型郵輪「愛達·花城號」首度訪港，明年將以香港為母港運營近20航次，並配合香港海運周推動航運數碼化、綠色轉型及國際規則對接。

國產大型郵輪「愛達·花城號」15日首度訪港，明年將以香港為母港運營近20個航次；此外，第十屆香港海運周同日開幕，航商總會主席趙式慶表示，香港可發揮「超級聯繫人」作用，協助內地航運標準融入國際。

香港文匯報報導，「花城號」完成第二次試營運航次後，前日由南沙開往香港，15日抵達啟德郵輪碼頭，系統性磨合區域航線運營、口岸通關流程及船岸協同。愛達郵輪表示，為響應香港首份五年規畫，並助力香港打造亞洲國際郵輪樞紐，明年將以香港為母港運營近20個航次，深化粵港澳大灣區「三港聯動」，展現「中國製造」與「中國品牌」的實力。

愛達郵輪產品與客戶體驗助理副總裁國佳表示，明年3月27日「花城號」正式部署香港並首航，另會圍繞回歸30周年推出「海上慶回歸」活動。他指香港母港旅客中，本地占四成，內地與國際旅客各占三成；他形容香港兼具一流硬件設施、完善政策配套、便利通關安排及多元客源，是亞洲郵輪市場的「黃金支點」。

船上外籍船員能用簡單普通話溝通，部分更懂日常粵語。行政副總廚尚真稱，全船28個餐廳及酒吧中，中餐佔七八成，並增設燒臘、滷水及打邊爐。上海遊客王一鳴認為，赴港行程銜接順暢，啟德碼頭距市區不遠，交通接駁方便；另一名上海遊客李毓寧稱讚香港街頭的商業氣氛和人氣都很旺，很有生機。

另據大公報報導，香港海運周15日起一連7天舉行，逾80家機構合辦逾60場活動。香港航商總會同日舉辦首屆「維港對話」。交通運輸部副部長李興湖稱，香港應由「噸位大港」轉型為「價值港」。運輸及物流局署理局長廖振新指，政府正推動航運數碼化與綠色轉型，並優化海運業稅務優惠。

梁振英提出五點建議：建立常態化對話機制，推動規則銜接；構建國際綠色航運走廊；維護供應鏈穩定，抵制貿易武器化；深化人才培養；壯大航運金融、海事仲裁、船舶租賃及海上保險。

精華 FAQ

  • 郵輪明年3月27日正式部署香港並首航，計劃以香港為母港運營近20個航次，藉此深化大灣區3港聯動，並配合香港打造亞洲國際郵輪樞紐。

  • 文中指出香港兼具一流硬件設施、完善政策配套、便利通關安排及多元客源，本地、內地與國際旅客比例均衡，因此被形容為亞洲郵輪市場的「黃金支點」。

  • 香港海運周舉行逾60場活動，業界主張香港由「噸位大港」轉型為「價值港」，並推動綠色航運走廊、規則銜接、人才培養，以及航運金融和海事仲裁等高增值服務。

灣區 香港 郵輪

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