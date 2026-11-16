港珠澳橋半馬升格全球第4個「白金賽」 近萬人參賽創新高

「港珠澳大橋半程馬拉松賽2026」15日在香港鳴槍開跑，吸引近萬名來自世界各地的選手參加比賽，同時獲得世界田徑聯合會頒授「白金級道路賽事」認證；圖為衣索比亞選手姬法莉以1小時09分04秒的成績奪半程馬拉松女子冠軍。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 港珠澳大橋香港段半馬拉松2026吸引近萬人參賽並升格白金賽，成為香港首個、全球第4個白金級半馬，賽事兼具國際聲望與本地體育盛事意義。

時近年底，香港 盛事活動依舊浪接浪，其中由中國香港田徑總會主辦的「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2026」15日舉行，近萬名跑手齊集於全球最長的橋隧組合跨海通道上奔跑，參賽人數創新高。本屆賽事除了新增10公里賽外，更迎來重要里程碑，正式升格為世界田徑聯會認可的「白金級道路賽事」，成為香港首個、亦是全球第四個獲此殊榮的半馬賽事。有內地跑手直言，參賽是為了「感受大橋宏偉和風景」。

香港文匯報報導，為活動主禮的香港特區政府律政司司長林定國表示，這項賽事在國際上的吸引力與日俱增，充分彰顯香港舉辦國際體育盛事的實力，期待未來能繼續發展，吸引更多市民和海內外人士參加，在港珠澳大橋上感受香港的獨特魅力與無限可能。

報導指出，本屆賽事設有半馬拉松挑戰組、公開組及十公里挑戰組。為方便跑手，主辦單位於市區安排接駁巴士接載10公里賽跑手直達亞洲國際博覽館；同時亦特別為跑手們在亞洲國際博覽館設置多項特色打卡裝置及個人化專屬紀念品。場內更舉行「親子MAX Fun一起跑」，讓小跑手盡情展現運動才華，一家大小共享天倫之樂，一同感受馬拉松的熱烈氣氛。

報導稱，15日清晨，萬名跑手齊集港珠澳大橋，在林定國、香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩等主持鳴槍儀式下展開賽事。本地長跑女將羅映潮在初段便於本地女跑手中帶出，優勢一直保持至中段，惟末段未能維持配速，最終以1小時17分31秒衝線，僅慢該組別冠軍李媛9秒，取得女子壯年組亞軍，但仍獲得本地女子組第一；另一港將黃卓寧則以1小時24分19秒名列本地女子組第三。

雖然在衝線前被反超，但羅映潮認為，這場比賽的意義遠超名次。今年9月出戰名古屋亞運會馬拉松時，她曾在賽前8星期受傷，最終在狀態未足下「硬撐」上陣僅得第11名；過去大半年左右腳輪流出現傷患令她一度失去信心。因此，她只是抱着「試試看」的心態參賽以測試身體反應，最終能夠控制傷患、止住狀態下滑的趨勢已讓她相當滿意。

同樣在賽道上尋找節奏的，還有以1小時21分13秒奪得本地女子組亞軍的屈旨盈。曾經為了追逐東京奧運夢而辭去教席，如今卸下全職運動員身分、重返校園執起教鞭，第三度踏上港珠澳大橋的她，多了一份從容。雖然與其個人最佳時間有段距離，但她把這場比賽定位為一次中等強度的練習，笑言現時的心態是「享受跑步」。

半馬全場男、女子組冠軍分別由埃塞俄比亞跑手高賓拿和姬法莉奪得。