水流湍急「原地踏步」 維港泳優悠組喊卡 700選手受影響

2026維港渡海泳比賽15日舉行，約4000名選手參加，後來因水流「變急」腰斬，優悠組約700名泳手受影響。 （新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 一年一度維港泳吸引近4000人參與，惟優悠組第四組因維港水流轉急而取消，約700名泳手受影響，大會稱基於安全與場地時間限制決定腰斬並退款。

一年一度的「維港泳」15日早舉行，吸引近4000名本地及其他地方泳手參與，大部分人順利完賽，但最尾的優悠組第四組賽事因水流「變急」腰斬，影響約700名泳手，網路上片段可見大批泳手因水流而「原地踏步」。

明報報導，中國香港 游泳總會會長王敏超就賽事腰斬交代，稱由於賽事期間水流變急，而使用維港辦賽亦有時間限制，「政府的問題，很對不起」，大會將為受影響泳手安排退款。

據報導，本屆賽事設競賽組和優悠組，男女子競賽組各設150個名額，4組優悠組別共設3700個名額。起點設於灣仔金紫荊廣場公眾碼頭，終點設於尖沙嘴星光大道，全長約一公里。各組賽事15日晨7時半起陸續展開，其後主辦方指由於活動過程中發現維港水流變急，基於安全考慮決定取消最後一組、即優悠組第四組賽事。

綜合泳手及傳媒報導，該組別15日晨約9時起步，大會約40分鐘後宣布賽事取消。部分已落水的泳手經工作人員呼籲陸續上岸，部分需救生艇協助，未下水的則乘大會旅遊巴到尖沙嘴終點取回行李。

有受影響泳手稱在起點位置暴曬逾一小時，完全收不到賽事取消的通知，形容安排很差，感到失望。賽事亦吸引不少內地泳手專程赴港參賽，有受影響泳手指本地酒店房價貴，形容心情由興奮變失落。

王敏超表示，優悠組第二及第三組比賽開始後得知有泳手「（被水流）沖得比較遠」，甚至被冲至尖沙嘴碼頭一帶，賽事總監考慮到當時情況及維港水流變化，加上「要交還場地予海事處」，憂賽事超時，決定終止第四組賽事。他說對於未能參賽的泳手深感抱歉，承諾會全數退款。

根據海事處香港水流預測系統，15日晨9至10時賽事路線的水流速度維持在介乎0.44至0.76節，8至9時介乎0.23至0.6節。教大健康與體育學系高級講師雷雄德向本報表示，在公開水域舉行的泳賽易受環境、天氣、水流及風向等因素影響，以他所知，公開水域泳賽無規定賽事水流速度，取消與否一般視乎主辦單位決定。他說，以往賽事曾有泳手溺斃，認同泳總因安全考慮取消。

2026維港渡海泳比賽15日舉行，約4000名選手由金紫荊廣場出發。 （新華社）