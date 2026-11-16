APEC峰會前夕政治維穩？侯孝賢「童年往事」在香港遭撤映

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 香港M+原定放映侯孝賢《童年往事》卻因未獲電檢許可取消，適逢APEC峰會前夕，外界質疑此舉與政治維穩有關。

深圳APEC 峰會前夕，香港 西九文化區M+博物館原定放映兩場台灣導演侯孝賢 的電影「童年往事」，卻因未獲電檢處核發放映許可，臨時取消。由於近期香港接連有多項藝文與商業活動遭取消，有輿論認為撤映可能與政治維穩有關。

香港01報導，M+原定本月22日及12月12日放映侯孝賢1985年作品「童年往事」，卻於13日以「技術問題」為由，在官網公告取消放映。館方14日回覆查詢時證實，因未獲香港電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）批出許可，決定取消放映，並就事件致歉，將通知持票人士安排退款。

香港電檢處回應，按「電影檢查條例」規定及既定機制處理影片的送檢申請，不會就個別影片或申請作評論。香港2021年修訂電影檢查條例，將影片放映是否不利國家安全列為考量。

M＋將在本月21日至12月18日舉辦「追光逐影：李屏賓的攝影藝術」活動，選映10部台灣攝影師李屏賓參與拍攝的電影。「童年往事」是唯一取消放映的作品，其餘9部不受影響，包括侯孝賢執導的「海上花」、「刺客聶隱娘」。

「童年往事」取材自侯孝賢的成長故事，描寫主角阿孝隨家人由大陸遷居台灣，於高雄鳳山成長的歷程。

香港近期有多項文化娛樂活動宣布取消，其中包括大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」、連鎖酒吧Bar Pacific原定月底邀台灣猛男團TWB赴港演出等。

另據明報報導，亞太經合組織（APEC）工商領袖峰會17至18日在深圳舉辦，香港特首李家超預計17日前往深圳，據悉香港包括地產商外資至少有50多名商界代表會參加，可能是香港歷來最大規模的APEC代表團。