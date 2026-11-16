我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

APEC峰會前夕政治維穩？侯孝賢「童年往事」在香港遭撤映

香港新聞組／香港16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要

文章摘要整理：

香港M+原定放映侯孝賢《童年往事》卻因未獲電檢許可取消，適逢APEC峰會前夕，外界質疑此舉與政治維穩有關。

深圳APEC峰會前夕，香港西九文化區M+博物館原定放映兩場台灣導演侯孝賢的電影「童年往事」，卻因未獲電檢處核發放映許可，臨時取消。由於近期香港接連有多項藝文與商業活動遭取消，有輿論認為撤映可能與政治維穩有關。

香港01報導，M+原定本月22日及12月12日放映侯孝賢1985年作品「童年往事」，卻於13日以「技術問題」為由，在官網公告取消放映。館方14日回覆查詢時證實，因未獲香港電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）批出許可，決定取消放映，並就事件致歉，將通知持票人士安排退款。

香港電檢處回應，按「電影檢查條例」規定及既定機制處理影片的送檢申請，不會就個別影片或申請作評論。香港2021年修訂電影檢查條例，將影片放映是否不利國家安全列為考量。

M＋將在本月21日至12月18日舉辦「追光逐影：李屏賓的攝影藝術」活動，選映10部台灣攝影師李屏賓參與拍攝的電影。「童年往事」是唯一取消放映的作品，其餘9部不受影響，包括侯孝賢執導的「海上花」、「刺客聶隱娘」。

「童年往事」取材自侯孝賢的成長故事，描寫主角阿孝隨家人由大陸遷居台灣，於高雄鳳山成長的歷程。

香港近期有多項文化娛樂活動宣布取消，其中包括大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」、連鎖酒吧Bar Pacific原定月底邀台灣猛男團TWB赴港演出等。

另據明報報導，亞太經合組織（APEC）工商領袖峰會17至18日在深圳舉辦，香港特首李家超預計17日前往深圳，據悉香港包括地產商外資至少有50多名商界代表會參加，可能是香港歷來最大規模的APEC代表團。

精華 FAQ

  • M+原定放映侯孝賢1985年作品《童年往事》兩場，但館方表示因未獲香港電檢處批出放映許可，最後決定取消並安排退款。

  • 電檢處回應稱，會按《電影檢查條例》及既定機制處理送檢申請，不會評論個別影片；相關修例也把是否不利國家安全納入考量。

  • 因深圳APEC峰會前夕，香港接連有藝文與商業活動取消，外界因此懷疑《童年往事》撤映不單是技術或審查問題，也可能與政治維穩氣氛有關。

侯孝賢 APEC 香港

上一則

深圳禁鳴喇叭 駕駛出奇招 尖叫雞、猴叫聲齊上陣

下一則

水流湍急「原地踏步」 維港泳優悠組喊卡 700選手受影響

延伸閱讀

APEC前夕維穩？ 侯孝賢作品「童年往事」在港遭無預警撤映

APEC前夕維穩？ 侯孝賢作品「童年往事」在港遭無預警撤映
APEC影響？ 多名AV女優赴港遭遣返 成人展喊卡

APEC影響？ 多名AV女優赴港遭遣返 成人展喊卡
APEC深圳峰會看點一次看：川習普會面、高市早苗任日相後首訪中

APEC深圳峰會看點一次看：川習普會面、高市早苗任日相後首訪中
第2屆中國獨立電影節在紐約重新出發 朱日坤片單保密

第2屆中國獨立電影節在紐約重新出發 朱日坤片單保密

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援