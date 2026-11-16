香港城市大學參考嫦5帶回樣本 成功研發高仿真月壤

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 香港城市大學團隊依嫦娥5號月壤成分研發出高仿真模擬材料，完成打印試驗，並可用於降低探月、月面建造與深空探索的研發風險。

香港 城市大學（城大）研究團隊參考嫦娥五號 帶回樣本的成分與結構，成功研發出第一代高仿真月壤模擬材料，並順利完成打印試驗，突破地面科研長期缺乏真實月壤樣本的限制，助力國家航天事業發展。

大公報報導，因嫦娥探測器歷次帶回的月壤樣本總計僅約3.6公斤，地面研究主要依賴天然礦物模擬物。然而，地球與月球的地質環境存在差異，傳統模擬材料可能帶有雜質且微觀結構不同，容易導致實驗誤判並對航天任務構成風險。

報導指出，為解決此痛點，城大材料科學及工程學系教授李揚揚帶領團隊，採用水解法人工合成模擬月壤。透過調控反應條件與熱處理溫度，團隊精準控制礦物比例、晶體結構與顆粒特徵，成功製備出嫦娥五號樣本中的四種目標礦物與非晶質成分，並完成首代模擬月壤打印。團隊下一步將評估其力學與熱學特性，探討地外月面建造的應用可行性。

報導稱，項目共同研究員、城大機械工程學系講座教授呂堅表示，高仿真月壤有助降低地外資源開發的實驗風險，並能改善月球車設計，防止車輪打滑或機械零件受月塵損害。此外，不同天體的礦物組成具共通性，此成果未來亦可望為火星等深空探測提供寶貴參考。

報導說，這項為期三年的研究計畫獲香港創新科技署「創新及科技支援計畫特別徵集（航天科技）」資助，由城大負責研發，並與中國空間技術研究院錢學森空間技術實驗室合作進行打印與模擬測試。項目同時為年輕科研人才（如研究助理教授李弘坤）提供實踐機會，將專業所長應用於航天領域。