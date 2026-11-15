香港名媛蔡天鳳案 前大伯承認寫信胞弟「卸責父親」稱內容虛構

香港名媛蔡天鳳命案，被告鄺港傑供稱，案發當晚，他按父親鄺球指示，只負責清洗刀具。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳案續審，前大伯鄺港傑承認曾寫虛構信件給胞弟以減輕罪責，但堅稱庭上證供才是真相，並否認目睹鄺球處理屍體。

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳 被殺案，高等法院續審，蔡天鳳前大伯、被告鄺港傑繼續作供。被指曾在獄中寫信予胞弟鄺港智，信中內容與庭上證供不同；鄺港傑承認信件屬杜撰，目的是減輕罪責，並堅稱庭上說法才是真相。鄺港傑並供稱案發當晚只在廁所清洗刀具，沒目睹鄺球行為。

28歲蔡天鳳2023年2月疑遭殺害及肢解，前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑均否認謀殺罪，案件踏入第37日審訊。

明報報導，鄺港智的代表大律師安華暉盤問時，展示一封鄺港傑透過其他囚犯轉交鄺港智的信件。信中指案發當日蔡天鳳在車上要求致電鄺球，其後雙方在大埔大美督停車場會合，鄺港傑與鄺港智下車，讓鄺球與蔡天鳳單獨傾談；約五、六分鐘後返回，發現蔡已倒臥車內、頭部大量流血。

據報導，鄺港傑確認該信是一年前所寫，但稱內容全屬虛構，是「小聰明」之作。他解釋，當時還押多時又未有律師，不斷思考如何令各人罪責較輕，並與鄺港智多次商量後杜撰。他後來把此版本告知律師，卻被斥為愚蠢、虛假，幫不了任何人，故決定在庭上說出真相。安華暉質疑信中內容仔細，不似創作；鄺港傑回應，內容是兩年來與弟弟傾談寫成，自然詳細，並堅稱當日停車場從未發生信中所述之事。

另外，鄺港傑又稱，蔡天鳳與鄺港智分開後仍關係親密，並指其夫譚方駿知情。

報導引述鄺港傑供稱，案發當晚他隨父親鄺球返回龍尾村單位，按指示穿上雨衣、雨靴及手套，在廁所內清洗刀具。他稱因不敢步出客廳，沒有看到鄺球的行為，聽到切割聲時「一路喊（一直哭）」，又強調從未親眼見過蔡天鳳的屍首或殘肢。

報導稱，鄺港傑表示，他見到廚房煮食爐上有兩個湯煲，但沒有深究；鄺球曾吩咐他丟垃圾，他留意到垃圾袋內有青紅蘿蔔及似豬骨的湯渣。被問是否懷疑骨頭來歷，他稱當時沒有多想。翌日，他完成接載侄子上學後，聯絡洗車店清潔七人車，其間鄺球載他到將軍澳墳場拜祭，他認為對象是蔡天鳳。2月23日，他在單位客廳剪碎蔡天鳳的信用卡及身分證，並投入燒衣紙的鐵罐，當日被帶到警署協助調查，翌日凌晨被捕。

案件押後至16日續審。