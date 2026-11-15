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香港全面監控 監視器啟用人臉識別

香港特派員李春／香港15日電
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香港警方自16日起全面實施「銳眼計畫」，將在監視器系統啟用人臉識別技術，展開不同...
香港警方自16日起全面實施「銳眼計畫」，將在監視器系統啟用人臉識別技術，展開不同場所的全面監控。 （中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港警方正式推動銳眼計畫全面監控，16日起啟用人臉識別，並計畫在全港及北都大幅增設監視器，同時接入私人商場系統以提升偵查效率。

香港警務處處長周一鳴昨天表示，香港警方自16日起全面實施「銳眼計畫」，將在閉路電視（監視器）系統啟用人臉識別技術，展開不同場所的全面監控。他說，此計畫對良好市民而言是保障，對嘗試作奸犯科的人就是監控，希望他們會更加想一想犯法的後果。

香港警務處主導的「銳眼計畫」，定義為全港性公眾閉路電視安裝及智慧監控系統。其包括3方面內容，1是警方在全港各區安裝大量閉路電視監控鏡頭，2是逐步擴展至AI人臉識別，3是引入私人商場系統。

按此計畫，港府分階段推展，預計在2028年全港安裝達6萬支閉路電視鏡頭，另有未計入總數的北都發展區要加設6500支。

而在AI人臉識別方面，香港警察已在系統加入人工智能人臉識別功能，用以自動追蹤疑犯動向、加快調查及協助在口岸堵截。

與之同時，計畫接入私人商場。港府保安局說，與部分人流較多、具備意願的私人商場已進入最後討論階段，正逐步把商場的CCTV系統（監視器系統）接入「銳眼」網絡。

香港警察早前說，「銳眼計畫」實施兩年，協助偵破逾2千宗刑事案件，包括謀殺、縱火等，拘捕近3000人。警務處處長周一鳴還認為，啟用人工智能人臉識別功能，追蹤匪徒或失蹤者，可提高辦案效率。

香港新聞組／香港15日電

文匯報報導，周一鳴昨日在出席警察學院結業會操後透露，警方「銳眼計畫」閉路電視系統將由16日開始使用人臉識別功能，以進一步提升防罪滅罪效率及更精準快速尋找高危失蹤者。被問及若犯案者戴上口罩，人臉識別功能系統能否進行辨識時回應表示，為免被有心人設法規避執法，警方不會公開系統的具體技術細節與能力限制，但他強調無論疑犯採用何種偽裝方法，警隊均有十足能力和技術將其繩之以法：「我只可以這麼說，無論你用什麼方法都好，如果是犯案的話，其實我們都有能力去將你拘捕。」

另據中央社報導，警方早年也有在公眾地方安裝監控系統的想法，但當時備受泛民主派反對，後者憂慮會影響市民隱私，甚至擔心「政治監控」。在「反送中」運動之後，隨著泛民力量從香港政治舞台消失，警方開始落實相關計畫。隨著破案效果逐漸顯著，社會反對聲音愈來愈少。

精華 FAQ

  • 警務處處長周一鳴表示，警方自16日起在「銳眼計畫」的閉路電視系統全面啟用人臉識別功能，目的是提升防罪滅罪效率，並更快速尋找高危失蹤者。

  • 計畫包括全港安裝大量閉路電視、逐步擴展AI人臉識別，以及引入私人商場系統。港府預計到2028年全港將有6萬支鏡頭，北都發展區另加6500支。

  • 警方稱人臉識別可自動追蹤疑犯動向、加快調查，也能協助口岸堵截；同時正與部分人流較多的私人商場洽談，把其CCTV系統接入銳眼網絡，擴大監控範圍。

香港 人臉識別 港府

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