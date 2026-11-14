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香港迪士尼網站遭駭 傳1.7萬個門票二維碼被盜

中國新聞中心／即時報導
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香港迪士尼樂園網站傳出疑遭駭，截至14日8時30分，官網購票及酒店預訂功能仍未恢...
香港迪士尼樂園網站傳出疑遭駭，截至14日8時30分，官網購票及酒店預訂功能仍未恢復。（取材自香港迪士尼樂園官網）

AI摘要

文章摘要整理：

香港迪士尼網站疑似遭駭，導致網上售票與訂房暫停，並傳出1.7萬個門票二維碼被盜；園方已通報警方及相關機構，案件正由重案組跟進。

香港文匯報，明報等港媒報導，香港迪士尼樂園網站疑似遭駭，其網站今日（14）日發布「重要資訊」稱，網站正在進行系統維護，購買樂園門票及預訂酒店服務現已暫停。據稱，香港迪士尼樂園早前偵測到公司電腦系統異常，發現1.7萬個入場門票二維碼（QR Code）被盜。

香港迪士尼樂園接受香港文匯報查詢時，證實樂園發生網絡事件，並指園方即時採取跟進及防護措施。樂園強烈建議遊客應直接從樂園官方渠道或透過合作旅行社及平台購買門票，切勿光顧不可靠來源的賣家，免招不便及經濟損失。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，從網路安全角度而言，這起事件反映票務系統的二維碼生成、儲存及驗證機制可能存在漏洞，令攻擊者得以大量擷取於第三方票務平台的有效票務憑證。此類攻擊一般並非針對個別遊客，而是針對系統自動化防護不足之處。

除停止網上票務運作，香港迪士尼樂園也已經向香港警方、旅遊事務署及個人資料私隱專員公署通報。香港警方表示，13日接獲一公司報案，指懷疑有網絡事件，經初步調查，案件暫列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由大嶼山警區重案組跟進，暫未有人被捕。

精華 FAQ

  • 樂園網站進入系統維護狀態，網上購買門票及預訂酒店服務暫停，並傳出1.7萬個入場門票二維碼被盜，影響票務運作與遊客購票安排。

  • 香港迪士尼已即時採取跟進及防護措施，並向香港警方、旅遊事務署及個人資料私隱專員公署通報，同時呼籲遊客只經官方或可信渠道購票。

  • 警方表示於13日接獲報案後展開初步調查，案件暫列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由大嶼山警區重案組跟進，現階段未有人被捕。

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