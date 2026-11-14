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汪明荃佛山大飯店開唱 歌迷還能吃鮑魚、乳豬直呼：划算

香港新聞組／香港15日電
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汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又...
汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又能邊吃邊看演出，都覺得划算。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

79歲汪明荃在佛山酒店宴會廳舉行音樂會，觀眾圍坐圓桌邊吃宴席邊看演出，票價按席計算且菜色豐富，引發網民熱議並被讚性價比高。

79歲的港星汪明荃日前在廣東佛山南海一家酒店宴會廳開唱，觀眾以圓桌分席入座，邊享用宴席邊看演出，每席限坐10人，人均花費約逾600元（人民幣，下同，約90美元），引發網民熱議。

綜合內地媒體報導，汪明荃近日在佛山開唱，場地並非體育館，而是酒店的大型宴會廳，座位則是用餐的圓桌，這場演出令人聯想到婚宴場面。

根據該酒店官方帳號的介紹，汪明荃音樂會（南海站）於7日晚舉行，票價按席計算：VIP特等席6988元、一等席6688元、二等席6288元，每席限坐10人。菜單共有十餘道菜式，包括鴻運脆皮大金豬、清蒸游水東星斑、陳皮蒸六頭鮮鮑及焦糖羅氏蝦等。網民折算後，認為人均花費約600餘元，性價比不俗。

酒店前台人員表示，汪明荃當晚演唱十餘首歌曲，現場每位觀眾都有機會與她互動。歌迷既可近距離接觸汪明荃，又能邊吃邊看演出，歌迷都覺得這樣的安排划算。

相關視頻在社交平台發布後，引起網民討論。有網民認為，遠比在體育館裡舉著螢光棒站足全場來得實在，吃飯時還能與偶像近距離接觸，是體貼觀眾的安排；也有網民形容，一邊聽歌一邊與朋友同桌用餐，很配合歌迷的年齡層；另有人稱讚老牌藝人懂得照顧觀眾感受，評論區被「適配感」三字刷屏。

汪明荃人稱「阿姐」，1947年生於上海，約1966年入行，在電視、唱歌、粵劇及主持等領域成就卓越，名曲《萬水千山總是情》傳唱數十年，至今仍活躍於螢幕。

汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又...
汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又能邊吃邊看演出，都覺得划算。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 演出不是在體育館舉行，而是在佛山南海一家酒店的大型宴會廳內進行，觀眾以圓桌分席入座，邊用餐邊欣賞表演，整體氛圍很像婚宴。

  • 票價是按席收費，VIP特等席6988元、一等席6688元、二等席6288元，每席限坐10人，菜單則有鴻運脆皮大金豬、東星斑、鮑魚與蝦等十餘道菜。

  • 因為人均約600餘元就能吃到豐富宴席，還可近距離看汪明荃唱十餘首歌並互動，不必像體育館演出那樣站全場，很多人覺得更實在也更貼心。

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