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全面監控 港監視器啟用人臉識別

香港特派員李春/即時報導
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香港警方公布在「銳眼計劃」下公眾地方安裝的防罪滅罪閉路電視鏡頭，將在11月16日...
香港警方公布在「銳眼計劃」下公眾地方安裝的防罪滅罪閉路電視鏡頭，將在11月16日起正式引入人工智能「人臉識別」功能。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港警方推動「銳眼計劃」全面升級監控網絡，逐步在全港閉路電視加入AI人臉識別，並擴大至私人商場與口岸應用。

香港警方自16日起，實施「銳眼計劃」，在閉路電視系統啟用人臉識別技術，展開不同場所的全面監控。

香港警務處處長周一鳴說，「銳眼計劃」閉路電視系統下周一起正式啟用人工智能人臉識別功能，相信對良好市民而言是保障，對嘗試作奸犯科的人就是監控。至於這一系統能否識別戴口罩人士，他指無論用甚麼方法犯案，警方都有能力在各種情況下進行拘捕。

香港警務處主導的「銳眼計劃」，定義為全港性公眾閉路電視安裝及智慧監控系統。其包括兩方面內容，一是警方已在全港各區安裝大量閉路電視監控鏡頭，二是逐步擴展至AI人臉識別，三是引入私人商場系統。

按照這一計劃，港府分階段推展，預計在2028年全港安裝達六萬支閉路電視鏡頭，另有未計入總數的北都發展區要加設6500支。

而在AI人臉識別方面，香港警察在本月已確認，系統已開始加入人工智能人臉識別功能，用以自動追蹤疑犯動向、加快調查及協助在口岸堵截。

與之同時，計劃要接入私人商場港府保安局說與部分人流較多、具備意願的私人商場商討已進入最後階段，正逐步把商場的CCTV系統接入「銳眼」網絡。

港府今年2月已向香港立法會提交超過40億港元（約5億美元）撥款申請，用以擴建第二、三階段的硬件、光纖網絡及AI影像分析工具箱。

香港警察早前說，「銳眼計劃」實施近兩年，協助偵破逾2000宗刑事案件。警務處處長周一鳴還認為，啟用人工智能人臉識別功能，追蹤匪徒或失蹤者，可提高辦案效率。

精華 FAQ

  • 計劃自16日起推展，核心是把閉路電視系統加入人工智能人臉識別功能，並用於全港不同場所的監控、追蹤疑犯及協助調查。

  • 港府預計分階段推展後，至2028年全港會安裝約6萬支閉路電視鏡頭，另有北都發展區要額外加設6500支，規模相當龐大。

  • 警方指系統可加快辦案、追蹤匪徒或失蹤者，亦能在口岸堵截；港府則正與私人商場商討接入CCTV，並已申請超過40億港元撥款。

人臉識別 香港 人工智能

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