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吳海迪滑浪風帆摘銀 香港隊2金2銀3銅收官 創青奧隊史佳績

香港新聞組／香港14日電
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文章摘要整理：

15歲香港滑浪風帆選手吳海迪在達卡青奧男子Techno 293奪銀，帶領港隊以2金2銀3銅創下歷屆最佳成績。

在塞內加爾達卡舉行的青年奧運會，12日上演滑浪風帆項目的壓軸比賽日，現年15歲的香港代表吳海迪在男子Techno 293一直保持穩定發揮，最終經過14場賽事後，以淨積分28分名列次席，摘下一枚銀牌。香港代表團在今屆青奧會獲得2金2銀3銅共7枚獎牌，創下歷屆最佳成績。

大公報報導，在當地時間13日晚上的閉幕式，香港代表團會由霹靂舞運動員林昕辰擔任持旗手。港協暨奧委會義務副秘書長兼青奧運中國香港代表團團長莫君逸表示，「港隊在今屆青奧運取得輝煌成就，寫下歷史新一頁。」

達卡青奧步入尾聲，滑浪風帆港隊代表吳海迪繼續出戰Techno 293男子組賽事，以總成績第2名進入12日的煞科日。吳海迪於一連5日的比賽上均有穩健發揮，當中包括2場以首名衝線、3場獲第二名及有4場第三名，共9場比賽躋身三甲位置，全部合共14場比賽，扣除3場最差成績後，吳海迪淨計總得分為28分，與奪得金牌的希臘選手相差16分，但就以20分的優勢壓倒取得銅牌的突尼斯選手，為港隊贏得一枚銀牌。

滑浪風帆隊在之前的青奧會，曾有鄭俊樑在2010年於相同的項目奪得銀牌，吳海迪如今就追平此佳績，拿下港隊歷來第2枚滑浪風帆青奧銀牌。

香港代表團在今屆青奧迎來重大突破，共奪2金2銀3銅，無論金牌數或獎牌總數均屬歷來最佳。港協暨奧委會義務副祕書長兼青奧運香港代表團團長莫君逸表示：「港隊在今屆青奧運取得輝煌成就，寫下歷史新一頁。武術首次成為奧運競賽項目，港隊運動員潘浩然在男子太極拳太極扇全能項目摘金，意義非凡；劍擊運動員何承謙在男子個人花劍項目奪金，為港隊贏得歷史性第一枚青奧運劍擊金牌。此外，港隊在游泳、乒乓球及滑浪風帆項目亦有獎牌進帳。」

精華 FAQ

  • 吳海迪在男子Techno 293項目表現穩定，14場賽事後以淨積分28分名列第2，為香港代表團增添一面銀牌，亦追平港隊過往在此項目的青奧最佳成績。

  • 香港隊今屆青奧共獲2金2銀3銅合共7面獎牌，無論金牌數目還是總獎牌數都創下歷屆最佳，顯示港隊在多個項目都有明顯突破。

  • 閉幕式將由霹靂舞運動員林昕辰擔任持旗手，團長莫君逸則形容港隊成就輝煌，並指出武術、劍擊及其他項目相繼奪牌，令港隊寫下歷史新一頁。

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