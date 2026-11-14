曾踢斷成龍門牙 教過楊紫瓊、洪金寶跆拳 腿法宗師黃正利81歲逝

曾在「蛇形刁手」拍攝時一腳踢斷武打巨星成龍門牙的「腿法宗師」黃正利，12日於南韓首爾過世，享壽81歲。 （取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 曾在《蛇形刁手》《醉拳》中與成龍對打的黃正利，12日在首爾逝世，享壽81歲；他以腿法成名，曾指導多位影星，並將跆拳道推向國際。

曾於香港經典功夫片「醉拳」及「蛇形刁手」中把成龍 打得落花流水，並一腳踢斷其門牙的「腿法宗師」黃正利，於12日在南韓首爾江南聖母醫院安詳離世，享壽81歲。前黃正利世界武術總聯合會議長金鎮勇隨後在社群發文證實噩耗，家屬預計於15日舉行出殯儀式。

綜合媒體報導，1944年出生在南韓的黃正利，自幼修習太極拳與跆拳道 ，在1970年代以拳法為主流的香港武打片橫空出世，憑藉凌厲的高踢腿與連環旋踢震撼影壇。

1976年他受邀參演香港導演吳思遠執導的「南拳北腿」，憑藉華麗剛勁的高踢與連續旋踢技驚四座，一舉打破當時香港武打片以「拳法」為主的慣例，獲封「腿法宗師」。

黃正利雖只會說韓語、日語，但他靠著武打演員的身分，在香港、國際影壇縱橫30多年、累積參演約340部作品。他對演戲極有主見，曾直率笑說自己就是想演壞人：「在電影裡壞人可以穿得既體面又帥氣；而電影裡的好人穿得都像個乞丐，窮酸死了。」

他更霸氣直言其他演員都是演武術，但自己是真正的武打演員，甚至認為吊鋼絲打鬥會讓身體無法控制、既不方便也不真實，堅持以貨真價實的功夫底蘊征服大銀幕，並坦言「醉拳」是自己最愛的作品。

1978年他與成龍合作「蛇形刁手」與「醉拳」，演藝事業推向巔峰，拍攝期間不僅拳拳到肉意外踢斷成龍一顆門牙，更以快狠準的連環穿心腿奠定腿法宗師地位。他在「蛇形刁手」中詮釋冷酷的鷹爪門高手上官逸雲；隨後他又在「醉拳」中化身大反派「閻鐵心」，以一招快狠準的「連環穿心腿」成為成龍銀幕上的經典強敵。

他蓄鬍、眼神狠毒的形象，更啟發日本漫畫大師鳥山明，成為日本經典動漫「七龍珠」裡人氣殺手「桃白白」的角色原型。

黃正利也致力於將南韓跆拳道推向國際，足跡遍及歐美與中南美洲，並曾親自指導洪金寶、楊紫瓊 等知名影星學習跆拳道。1990年代後，黃正利逐步淡出演藝圈返韓經商，跨足高爾夫球衣製造、旅館與專業保鑣公司，但他仍未中斷習武，還先後考取太極拳教練證照、跆拳道黑帶九段認證，成為受人敬重的「祖師」。