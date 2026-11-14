「北京仇恨極深 極苦惱民運領袖」川普不看好黎智英獲釋

香港警方國安處早前拘捕獨立書店「一拳書館」負責人等4人，「黎智英傳」作者祁福德表示，他感到震驚內疚，覺得自己對書店人員被捕有責任。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示北京對黎智英抱有強烈敵意，認為其獲釋機會不大；黎智英因香港國安案被判20年，川普則稱已多次向習近平提及此案。

美國總統川普 12日表示，中國大陸對香港親民主媒體大亨黎智英 懷有「極深仇恨」，不太可能將他從監獄中釋放。

法新社報導，現年78歲的黎智英是現已停刊的蘋果日報創辦人，在香港發生大規模民主抗議活動後，他遭控勾結外國勢力與煽動罪名，於今年2月被判處20年有期徒刑。

人權團體與外國政府紛紛呼籲釋放黎智英，而川普5月表示，他先前已與中國大陸國家主席習近平 討論過此案。

川普接受塞勒姆新聞頻道訪問時表示：「（他們對他）懷有極深的仇恨。習近平解釋了香港發生的事，以及……黎智英是（民主運動）領袖，這讓他們極為苦惱。」

川普預定於下周在深圳舉行的APEC會議期間與習近平會面。不過，他對黎智英獲釋的前景並不樂觀。川普說：「我曾讓其他人獲釋。黎智英的情況有點不一樣。」

川普5月曾表示，已在先前與習近平的會談中提及黎智英案，但坦言此案對習近平而言「很棘手」。川普上次9月在華盛頓與習近平會晤時，也曾提出黎智英問題，但未透露雙方討論細節。

川普今年5月曾向習近平提出其他涉及人權的拘留案件，包括中國大陸地下教會牧師金明日案。金明日後來獲釋，但其教會仍有其他成員遭到拘留。然而，川普在5月時表示，黎智英案對習近平而言「十分棘手」。

2020年8月，香港警方以涉嫌違反香港國安法等罪名拘捕黎智英，他自同年12月起持續被收押於赤柱監獄。

經過長期審訊，法庭於2025年12月裁定他涉及的「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」等3項控罪全部成立。2026年2月9日，香港法院正式判處其20年有期徒刑。港府隨後於2026年4月向法院申請充公其涉案相關財產。