APEC帶旺 鄰近香港高鐵站訂房升2成 餐旅業：港深發揮協同效應

APEC會議已於13日起在深圳展開，部分參會團隊選擇居住香港的酒店，每日往返兩地參與會議，酒店業界表示，尖沙咀、佐敦一帶酒店預訂率及房價均按年升約兩成；圖為尖沙咀。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： APEC會議在深圳舉行，帶動鄰近香港高鐵站酒店爆滿，尖沙咀、佐敦一帶訂房率和房價按年升約2成，港深交通便捷亦推動商旅聯動。

亞太經合組織APEC 會議周已於13日起在深圳展開，深港之間交通僅十幾分鐘。據了解，部分APEC參會團隊選擇居住香港 的酒店，每日往返兩地參與會議，亦有多國商務客將在會議結束後到港遊玩。有鄰近西九龍高鐵站的星級酒店於APEC會議期間訂房爆滿，有酒店今個周末兩晚房價 高逾6000元（港幣，下同，約765美元）。

大公報報導，酒店業界人士表示，尖沙咀、佐敦一帶酒店在會議期間預訂率及房價均按年升約兩成，相信西九龍一帶因高鐵便捷、食肆密集，對國際商務客具吸引力，跨境效率更有助推動兩地間聯動，發揮協同效應。

APEC會議周於13日至19日舉辦，當中的APEC領導人非正式會議將於18、19日舉辦。立法會議員陳仲尼13日表示，據了解有小部分香港商界代表團隊會居於香港的酒店，日間前往深圳開會，會議結束後返回香港，部分國家領袖及其隨行團隊則入住深圳會場鄰近的多間五星級酒店。

立法會議員邱達根指出，也有部分其他國家因香港航班便捷，參會嘉賓選擇在APEC會議前先抵港，等會議結束後再來港逗留兩、三日，最後從香港離開。他安排高爾夫、跑馬體驗、維港遊船參觀等活動，介紹宣傳香港環境。

13日訂房網站顯示，在深圳APEC會議周期間，佐敦站附近的多間星級酒店房型已售罄，另一間位於佐敦的酒店稱，本周末周日兩晚房價共6200多元，較下周末兩晚約4200多元貴近一半。酒店職員稱，因近日有多項大型活動舉辦，包括韓國天團BIGBANG演唱會、APEC會議等，導致訂房較緊張。

立法會議員、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，近期住房需求上升，尖沙咀、佐敦、西九龍因鄰近高鐵站而顯著受惠，位於尖沙咀的美麗華酒店入住率達9成，按年上升20%。

香港餐旅業協會主席梁熙表示，透過APEC會議，反映香港與深圳成功發揮協同效應，跨境效率增加兩地的聯動，並將會議人流轉化成國際商旅的競爭力，是持續推動「一站多程」旅遊、深港跨境通勤、商旅等的良好經驗，有利延長國際商務客在香港及大灣區的停留時間和消費鏈。

此外，香港入境事務處於上月30日公布，11月1日起，APEC商務旅遊證持有人在香港最長可免簽證逗留期限將由60天延長至90天。參與商務旅遊證計畫的經濟體有19個，包括澳洲、中國大陸、香港、日、韓、馬來西亞、新加坡、台北等。