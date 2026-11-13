81歲泰迪羅賓神隱多年 健步如飛現身打破「活不過50」魔咒

近日有網民在香港會展捕獲81歲的泰迪羅賓，久未露面的他打扮低調又貼地，依然健步如飛，樣貌與過去沒有太大分別。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 81歲泰迪羅賓近日接連被目擊現身香港，身體狀態良好，令外界關注其童年患骨癆後曾被斷言活不過50歲的往事。

久未公開露面的81歲香港 演藝界泰斗泰迪羅賓(Teddy Robin，原名關維鵬)，近日接連被網民在香港會展及九龍區某餐廳捕獲野生身影。影片中他頭綁馬尾、健步如飛，面對粉絲鏡頭親切揮手，不僅狀態極佳，更打破童年罹患骨癆時曾被醫生斷言「活不過50歲」的魔咒，讓大批關注他的影迷安心不已。

香港01報導，泰迪羅賓自2023年電影《4拍4家族》上映後大幅減少幕前演出，近期接連被網民目擊現身香港會展與九龍區餐廳用餐，穿著恤衫外套及長褲低調現身，口齒伶俐且容貌與過去多年並無太大分別。

回顧其傳奇人生，外界常誤以為他是天生患上矮小症，實則他在3歲時因意外跌傷脊椎並延醫診治，加上細菌感染罹患骨癆(結核性脊椎炎，醫學上亦稱波特氏病 Pott's disease)；當時他的生存機率僅剩2%，醫生要求父母簽下生死狀才肯動手術，術後更一度斷言他活不過50歲，如今他年過80依然精神爽利。

有不少網民看到他現身畫面後，都表示已經很久沒有見到泰迪羅賓現身幕前，除了為他的健康狀況感到安心，更希望未來能多看到他參與幕前作品。

香港經濟日報報導，在演藝成就上，泰迪羅賓自60年代起組建全港第一支全華人搖滾樂團「Teddy Robin and the Playboys」開創先河，轉戰影壇後憑首部監製電影《點指兵兵》獲得高度評價，身兼演員、監製與配樂並奪得香港電影金像獎「最佳男配角」及「最佳原創電影音樂」等大獎。

其家族成員亦深耕華語樂壇，三弟關維麟70年代加入寶麗金唱片(PolyGram)一路升至製作總監及亞太區總裁，奠定80至90年代粵語流行音樂盛世；四弟關偉曾任寶麗金總經理，姪兒關楚耀(Kelvin)則以歌手身分出道。