81歲泰迪羅賓神隱多年 健步如飛現身打破「活不過50」魔咒
81歲泰迪羅賓近日接連被目擊現身香港，身體狀態良好，令外界關注其童年患骨癆後曾被斷言活不過50歲的往事。
AI摘要
文章摘要整理：
81歲泰迪羅賓近日接連被目擊現身香港，身體狀態良好，令外界關注其童年患骨癆後曾被斷言活不過50歲的往事。
久未公開露面的81歲香港演藝界泰斗泰迪羅賓(Teddy Robin，原名關維鵬)，近日接連被網民在香港會展及九龍區某餐廳捕獲野生身影。影片中他頭綁馬尾、健步如飛，面對粉絲鏡頭親切揮手，不僅狀態極佳，更打破童年罹患骨癆時曾被醫生斷言「活不過50歲」的魔咒，讓大批關注他的影迷安心不已。
香港01報導，泰迪羅賓自2023年電影《4拍4家族》上映後大幅減少幕前演出，近期接連被網民目擊現身香港會展與九龍區餐廳用餐，穿著恤衫外套及長褲低調現身，口齒伶俐且容貌與過去多年並無太大分別。
回顧其傳奇人生，外界常誤以為他是天生患上矮小症，實則他在3歲時因意外跌傷脊椎並延醫診治，加上細菌感染罹患骨癆(結核性脊椎炎，醫學上亦稱波特氏病 Pott's disease)；當時他的生存機率僅剩2%，醫生要求父母簽下生死狀才肯動手術，術後更一度斷言他活不過50歲，如今他年過80依然精神爽利。
有不少網民看到他現身畫面後，都表示已經很久沒有見到泰迪羅賓現身幕前，除了為他的健康狀況感到安心，更希望未來能多看到他參與幕前作品。
香港經濟日報報導，在演藝成就上，泰迪羅賓自60年代起組建全港第一支全華人搖滾樂團「Teddy Robin and the Playboys」開創先河，轉戰影壇後憑首部監製電影《點指兵兵》獲得高度評價，身兼演員、監製與配樂並奪得香港電影金像獎「最佳男配角」及「最佳原創電影音樂」等大獎。
其家族成員亦深耕華語樂壇，三弟關維麟70年代加入寶麗金唱片(PolyGram)一路升至製作總監及亞太區總裁，奠定80至90年代粵語流行音樂盛世；四弟關偉曾任寶麗金總經理，姪兒關楚耀(Kelvin)則以歌手身分出道。
他久未公開露面，近日卻先後在香港會展及九龍區餐廳被網民偶遇，影片中他精神不錯、步履輕快，因而引發大量討論與關注。 泰迪羅賓童年曾因跌傷脊椎並感染細菌患上骨癆，醫生當年甚至斷言他活不過50歲，但他如今已81歲，仍能自在現身，證明當年預言未成真。 他自60年代組建全港首支全華人搖滾樂團，之後轉戰影壇，憑監製、演出與配樂表現獲金像獎肯定，也在香港樂壇與電影界留下重要地位。
精華 FAQ
他久未公開露面，近日卻先後在香港會展及九龍區餐廳被網民偶遇，影片中他精神不錯、步履輕快，因而引發大量討論與關注。
泰迪羅賓童年曾因跌傷脊椎並感染細菌患上骨癆，醫生當年甚至斷言他活不過50歲，但他如今已81歲，仍能自在現身，證明當年預言未成真。
他自60年代組建全港首支全華人搖滾樂團，之後轉戰影壇，憑監製、演出與配樂表現獲金像獎肯定，也在香港樂壇與電影界留下重要地位。
上一則
京東雙11訂單量超過3億 賣出破5000萬件AI產品
下一則