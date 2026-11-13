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蔡天鳳肢解案 大伯當晚見沾血電鋸料她被肢解 自責應報警

香港新聞組／香港13日電
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香港名媛蔡天鳳碎屍案，大伯鄺港傑在律師再三追問下，供稱是胞弟殺害蔡天鳳。（取材自...
香港名媛蔡天鳳碎屍案，大伯鄺港傑在律師再三追問下，供稱是胞弟殺害蔡天鳳。（取材自Instagram） 蘇詠智

AI摘要

文章摘要整理：

蔡天鳳碎屍案續審，前大伯鄺港傑供稱案發當晚見到沾血電鋸與帳幕，推測屍體已遭肢解，並為當時未報警而深感自責。

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）遭殺害碎屍案12日在香港高等法院續審，前大伯鄺港傑第四日出庭作供，驚爆案發當晚隨父親鄺球返回大埔龍尾村單位時，親眼目睹房內設有帳幕、透明膠箱裝有滲血被鋪及沾血電鋸，猜想蔡天鳳部分屍體已遭肢解。面對辯方提問，鄺港傑庭上激動落淚，自責當時大腦一片空白，坦言應該報警。

明報報導，這起震驚全港的命案發生於2023年2月21日，案發時31歲的鄺港傑、65歲父親鄺球及28歲胞弟鄺港智，各被控一項謀殺罪及一項阻止合法埋葬屍體罪，指3人於2023年2月21日謀殺蔡天鳳，並於同年2月21至23日阻止合法埋葬其屍體。

鄺港傑11日自辯時已指控行兇者為胞弟鄺港智，12日進一步還原案發經過，指蔡天鳳在七人車內遇襲後，他應鄺球指示先駕車前往大美督停車場會合。當時鄺球走到車窗窺視後打開後座車門進入車廂，鄺港傑回頭看見蔡天鳳披頭散髮躺在地上毫無生理反應，鄺港智則神情呆滯坐在地上，鄺球上前觸碰蔡的身軀疑似測試心跳後，便指示他駕車返回龍尾村單位。

報導指出，庭上播放的閉路電視畫面顯示，鄺球座駕先停在龍尾村單位外，鄺港傑緊隨其後將車尾泊向單位，按父親指示從鄺球車尾廂抬出兩個他早前購入的空膠箱。鄺球隨即叫他打開後座車門，兩人將以被鋪包裹的蔡天鳳屍體「瀡落去」膠箱並合力搬入屋內。鄺球入屋後「企喺度，思考中」，「諗咗一諗」便吩咐兩名兒子盡快離開由他處理。

鄺港傑供稱，由於七人車後座「有啲狼狽、有啲亂」，他未即時離開，而是用濕紙巾將車廂抹乾淨「好似冇發生過任何事咁樣」，期間見鄺港智「喊到成身濕晒」更換衣服並輕聲說「我走啦」先行離去，他則在車上冷靜後漫無目的駛往大埔超級城上廁所，因害怕而將車內遺下的蔡天鳳手機丟棄，隨後接載胞弟、母親李瑞香及侄女返回加多利山單位，並向母親隱瞞實情僅稱蔡天鳳無暇接女兒放學。

報導說，直至當晚鄺港傑陪同鄺球重返龍尾村單位，見父親打開房門露出地上帆布、帳幕及沾血電鋸等駭人畫面，他才猜想屍體已被肢解。被問及對蔡天鳳死去的感受時，鄺港傑表示起初一直欺騙自己沒事發生，直到警方交代在單位內尋獲殘肢，「嗰下感受先湧出嚟，嗰下開始喊出嚟」，並坦言在警署時「淨係識喊，警察問嘢都冇答」。

精華 FAQ

  • 他稱當晚陪同父親返回大埔龍尾村單位時，看見房內有帳幕、透明膠箱、滲血被鋪及沾血電鋸，因而猜想蔡天鳳的部分屍體已遭肢解。

  • 他供稱案發後曾按父親指示把屍體搬回單位，之後抹車、丟棄手機並隱瞞母親，直到回到單位見血腥場面也沒有立即報警，只是事後自責。

  • 鄺港傑表示，起初一直騙自己沒事發生，直到警方交代在單位內尋獲殘肢才情緒崩潰，當場痛哭，並坦言自己當時應該立即報警。

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