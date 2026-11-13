內地男申請香港優才計畫 泰國學歷證書有錯字露餡

AI摘要 文章摘要整理： 一名內地男子申請香港優才計畫時，提交的泰國大學MBA學歷文件被發現多處錯字，案件已在沙田裁判法院開審並押後。

網上申請香港 「優秀人才入境計畫」，學歷證明文件上的英文字「Authority」竟誤寫為「Authosity」。一名被起訴時37歲的內地男子韓勝男，涉嫌提交虛假的泰國 皇太后大學(Mae Fah Luang University)工商管理碩士學歷文件，案件12日在香港沙田裁判法院開審。由於控方擬傳召該校副教授視像作供，裁判官黃國輝將案件押後至明年2月10日續審，並撤銷被告保釋的離境限制。

明報報導，這起造假疑雲源於入境處於2024年9月14日收到一份以韓勝男為申請人的優才計畫網上申請，內容顯示其修讀遙距課程，並附有「Mae Fah Luang University」的「Master of Business Administration」(工商管理碩士)成績單。

庭上讀出高級入境事務主任陳娜(音譯)書面證供指出，審核時發現畢業證書和成績單出現多處排印錯誤，除了「Authority」誤寫為「Authosity」，「Council」亦錯拼為「Counril」，且成績單第一學期累積平均成績(GPA)與學期平均成績(GPS)存在差異，申請最終被拒。

報導指出，辯方盤問高級入境事務主任吳寶琪(音譯)時，質疑若申請人未填妥但已儲存表格，任何人只要在14天內輸入臨時申請檔案編號及出生日期皆可進入頁面；吳回應「係嘅，但個設定係畀申請人自己入返去，繼續提供資料」。此外，控方表示特區政府已透過外交部聯繫泰國政府，待當地部門批准後，該校副教授最快明年2月可視像作供。