英內政大臣：2019年港人示威定罪紀錄 不影響BNO申請

英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 英國宣布2019年香港示威相關定罪不會妨礙BNO簽證申請，並將建立正式指引；香港則同步推動教育修例，限制國安罪行者任教。

英國與香港 針對涉國安及反修例定罪港人端出截然不同的政策走向。英國內政大臣馬穆德(Shabana Mahmood，港譯馬曼婷)英國時間11日回覆國會人權委員會信函時明確承諾，曾因參與2019年抗議活動遭定罪的香港人，不會因此失去申請英國國民(海外)(BNO)簽證 的資格。

綜合媒體報導，這項英國簽證政策轉折源於知名香港民主派人士胡志偉今年6月服刑期滿獲釋後，日前赴英探親卻遭扣留數小時，引發英國國會下議院人權事務聯席委員會關切。

馬穆德在回覆委員會信函中指出，純粹因2019年示威定罪紀錄，日後將不會妨礙本身符合資格者受惠BNO簽證，當局將自動視為批出入境許可，確保與參與2019年抗議活動有關的定罪不會成為申請簽證的障礙。

自2019年香港爆發民主抗議活動及翌年中國實施範圍廣泛的香港國安法以來，英國已向來自這個前殖民地的港人核發逾23萬份簽證，根據英國政府數據，其中近17萬人已移居英國。

馬穆德同時說明，有關批准是在入境程序之外，當局正建立正式程序並對外公布指引，確保處理涉2019年示威者的相關申請尺度一致；她解釋，英方理解外界關注定罪者當時的政治背景，而參與示威人士亦是BNO簽證旨在支持的群組之一，此舉是針對香港個別情況(particular circumstances)的措施，並不改變英國政府入境制度對刑事定罪紀錄的規定，英方仍保留拒絕干犯嚴重刑事行為者入境申請的權利。

總部設於英國的倡議團體「香港監察」(Hong Kong Watch)對此在社群平台X發文表示：「我們歡迎這項消息，並將繼續與英國內政部合作，以確保建立正式程序。」

另外，香港當局12日公布「2026年教育(修訂)條例草案」，將於13日在憲報刊登，並於本月25日提交立法會進行首讀及二讀，待討論通過後再於憲報公布生效。

港府表示，修例草案引入教師執業證明書要求，並就被裁定干犯危害國家安全罪行人士的教師註冊事宜設立防護機制，目的是「防止被裁定干犯國安罪行的人在學校任教」，以有效保護學生、維護教師專業操守並維持公眾對教育專業的信心。