香港與北京同步紀念孫中山誕辰160年 立會議員穿中山裝

11月12日是孫中山先生誕辰160周年紀念日，香港孫中山紀念館舉辦「日新萬象——孫中山形象的塑造與呈現」專題展覽的預展及開幕典禮；圖為參觀者在拍攝展品。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港政界與民間同步紀念孫中山誕辰160周年，官方儀式與民間導賞活動並行，特首李家超呼籲傳承其振興中華精神。

紀念國父孫中山誕辰160周年，香港 政界與民間12日與北京同步展開官方與民間尋根行動。港府 高層與北京中央駐港官員上午齊聚港島中山紀念公園舉行官方儀式，多名立法會議員更身著「中山裝」現身；與此同時，東華三院首度攜手本地文化導賞團舉辦「百花林太君墓導賞」，帶領市民徒步登上飛鵝山向孫母楊太君墓上香拜謁，一日內即吸引逾200人爭相報名。

中央社報導，這場官方紀念儀式12日上午10時在中山紀念公園舉行，與北京中央同步舉辦，出席者涵蓋港府高層、北京中央駐港官員、行政會議成員、立法會議員、區議員、中國全國人大港區代表及港區全國政協委員等各界人士。

香港特首李家超致詞時表示，孫中山早年就讀於香港拔萃書室、中央書院及香港大學醫學院前身香港西醫書院，香港既是他革命思想的緣起之地，也是日後策畫起義的重要基地；他形容孫中山是「偉大的民族英雄、愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅」，呼籲讓下一代充分認識這段歷史，「將孫中山先生為振興中華民族這段矢志不渝的崇高精神傳承下去」。

明報報導，儀式現場政商雲集，立法會議員黃浩明、黃國、姚祖輝、管浩鳴、嚴剛及行會成員張宇人等皆穿著中山裝出席。姚祖輝建議大眾走訪孫中山紀念館、中山紀念公園及孫中山史蹟徑，感受其當年求索救國的奮鬥歲月。

在官方儀式之外，東華三院與本地文化導賞團「程尋香港」12日首次合辦「百花林太君墓導賞」，一行20多人經飛鵝山道徒步上山拜謁孫母楊太君墓。

東華三院廟宇及文化服務高級經理梁中杰介紹，晚清時孫家不容居於鄉間，孫母一度居於九龍並於1910年逝世、葬於飛鵝山百花林，後經時任孫中山文教福利基金會主席陳守仁尋求東華三院協助管理。

「程尋香港」創辦人之一溫佐治指出，東華三院約半年前開始籌畫此次活動，因全程山路限制上限20人，但開放報名一日內即接獲200多個報名，他希望讓大眾了解「孫中山和辛亥革命的相關人物其實離港人不遠」。

香港孫中山紀念館舉辦12日「日新萬象——孫中山形象的塑造與呈現」專題展覽的預展及開幕典禮，展出逾80件(套)與孫中山先生有關的珍貴文物。(中新社)

香港孫中山紀念館舉辦12日「日新萬象——孫中山形象的塑造與呈現」專題展覽的預展及開幕典禮，展出逾80件(套)與孫中山先生有關的珍貴文物；圖為嘉賓出席開幕典禮。(中新社)