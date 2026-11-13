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中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

香港與北京同步紀念孫中山誕辰160年 立會議員穿中山裝

香港新聞組／香港13日電
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11月12日是孫中山先生誕辰160周年紀念日，香港孫中山紀念館舉辦「日新萬象——...
11月12日是孫中山先生誕辰160周年紀念日，香港孫中山紀念館舉辦「日新萬象——孫中山形象的塑造與呈現」專題展覽的預展及開幕典禮；圖為參觀者在拍攝展品。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港政界與民間同步紀念孫中山誕辰160周年，官方儀式與民間導賞活動並行，特首李家超呼籲傳承其振興中華精神。

紀念國父孫中山誕辰160周年，香港政界與民間12日與北京同步展開官方與民間尋根行動。港府高層與北京中央駐港官員上午齊聚港島中山紀念公園舉行官方儀式，多名立法會議員更身著「中山裝」現身；與此同時，東華三院首度攜手本地文化導賞團舉辦「百花林太君墓導賞」，帶領市民徒步登上飛鵝山向孫母楊太君墓上香拜謁，一日內即吸引逾200人爭相報名。

中央社報導，這場官方紀念儀式12日上午10時在中山紀念公園舉行，與北京中央同步舉辦，出席者涵蓋港府高層、北京中央駐港官員、行政會議成員、立法會議員、區議員、中國全國人大港區代表及港區全國政協委員等各界人士。

香港特首李家超致詞時表示，孫中山早年就讀於香港拔萃書室、中央書院及香港大學醫學院前身香港西醫書院，香港既是他革命思想的緣起之地，也是日後策畫起義的重要基地；他形容孫中山是「偉大的民族英雄、愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅」，呼籲讓下一代充分認識這段歷史，「將孫中山先生為振興中華民族這段矢志不渝的崇高精神傳承下去」。

明報報導，儀式現場政商雲集，立法會議員黃浩明、黃國、姚祖輝、管浩鳴、嚴剛及行會成員張宇人等皆穿著中山裝出席。姚祖輝建議大眾走訪孫中山紀念館、中山紀念公園及孫中山史蹟徑，感受其當年求索救國的奮鬥歲月。

在官方儀式之外，東華三院與本地文化導賞團「程尋香港」12日首次合辦「百花林太君墓導賞」，一行20多人經飛鵝山道徒步上山拜謁孫母楊太君墓。

東華三院廟宇及文化服務高級經理梁中杰介紹，晚清時孫家不容居於鄉間，孫母一度居於九龍並於1910年逝世、葬於飛鵝山百花林，後經時任孫中山文教福利基金會主席陳守仁尋求東華三院協助管理。

「程尋香港」創辦人之一溫佐治指出，東華三院約半年前開始籌畫此次活動，因全程山路限制上限20人，但開放報名一日內即接獲200多個報名，他希望讓大眾了解「孫中山和辛亥革命的相關人物其實離港人不遠」。

香港孫中山紀念館舉辦12日「日新萬象——孫中山形象的塑造與呈現」專題展覽的預展及...
香港孫中山紀念館舉辦12日「日新萬象——孫中山形象的塑造與呈現」專題展覽的預展及開幕典禮，展出逾80件(套)與孫中山先生有關的珍貴文物。(中新社)

香港孫中山紀念館舉辦12日「日新萬象——孫中山形象的塑造與呈現」專題展覽的預展及...
香港孫中山紀念館舉辦12日「日新萬象——孫中山形象的塑造與呈現」專題展覽的預展及開幕典禮，展出逾80件(套)與孫中山先生有關的珍貴文物；圖為嘉賓出席開幕典禮。(中新社)

精華 FAQ

  • 12日上午，港府高層與北京中央駐港官員在中山紀念公園舉行官方儀式，並與北京同步進行；出席者包括行會、立法會、區議員及港區人大政協代表等各界人士。

  • 李家超形容孫中山是「偉大的民族英雄、愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅」，並指出香港是其革命思想的起源地與策畫起義的重要基地，呼籲下一代認識並傳承其精神。

  • 東華三院首次聯同「程尋香港」舉辦百花林太君墓導賞，帶市民徒步上飛鵝山拜謁孫母楊太君墓，因名額限20人卻在1日內收到200多個報名，顯示市民興趣濃厚。

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