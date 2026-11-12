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66歲何家勁傳祕婚生女 公園享受親子時光 「最帥展昭」罕回應

香港新聞組／香港13日電
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何家勁被封為「最帥展昭」。（取材自何家勁微博）
何家勁被封為「最帥展昭」。（取材自何家勁微博）

AI摘要

文章摘要整理：

何家勁近年淡出娛樂圈並在惠州經商，近日罕談被指祕婚生女傳聞，同時公開表達反對移民及送子女出國讀書的看法。

港星何家勁於1990年代憑電視劇「包青天」中飾演「展昭」，成功在華人地區暴紅，更被觀眾封為「御用展昭」及「最帥展昭」，足證其形象深入民心。另關於私人生活方面，何家勁兩年前被爆祕婚生女，成家立室。現年66歲的何家勁時常在社交平台拍片， 罕有地回應祕婚一事。

綜合香港01報導，何家勁後來淡出娛樂圈，近年主要定居惠州，積極發展健康食品生意，還開設了「勁家莊」，做得有聲有色，更被指其身家過億。

報導指出，何家勁不時開直播與網民聊天，並擷取片段在社交平台分享。在一段影片中，有網民問何家勁是否有孩子，何家勁說：「你猜，這個你們也不要八卦了啊！對不對，喜歡我的朋友，都希望勁哥開心快樂。」

2024年何家勁被傳媒爆出祕婚生女，當時他被報刊拍到疑似拖約4歲，外貌相似的「餅印女」及老婆回港，與親戚長輩在酒樓相聚兼拜年，更疑似在公園照顧女兒，享受親子時光。據報導指出，何家勁事後對生女一事直認不諱，又指太太是圈外人，但因已轉型不做藝人，故不需交代感情事。

此外，何家勁另曾談到朋友移民，他不贊成移民，他直言：「有什麼地方比中國安全呢？」何家勁亦不贊成送小朋友出國讀書，他指身邊朋友移民後狀態大跌：「我同學整個人的狀態老了好多，沒辦法，兩個人為了女兒讀書去了加拿大。」然而何家勁又稱「情有可原」，他續說：「女兒一個人去更慘，肯定不回來了。」他認為英文不太重要，「你會普通話就行。」另一段片中，何家勁指「我幾個朋友移民，被我罵得要死，有什麼地方比回來祖國好。」何家勁續說：「現在有時候回去跟他吃飯喝茶，每次都跟我聊到哭，他都後悔得不得了。」

66歲何家勁罕回應是否有孩子，他叫大家「不要八卦了」。（視頻截圖）
66歲何家勁罕回應是否有孩子，他叫大家「不要八卦了」。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他在直播影片中被問到是否有孩子時，只以「你猜」帶過，並表示大家不要八卦，態度低調，未正面詳述家庭細節。

  • 他近年定居惠州，積極經營健康食品生意，並開設「勁家莊」，生意做得有聲有色，外界更傳其身家已達過億元。

  • 他不贊成移民，認為中國更安全，也反對送小朋友出國讀書，覺得學好普通話更重要，並指不少朋友移民後反而後悔。

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