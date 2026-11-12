香港首個大型成人展取消 女優入境遭拒質疑「謎團愈來愈深」

AI摘要 文章摘要整理： 香港首個大型成人展MEGA FANS EXPO 2026原定開幕前夕，因受邀日本女優團隊入境受阻而宣布取消，主辦方將退票退款，相關原因仍待說明。

原訂11月13日至15日在香港 富豪機場酒店登場的香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」，在舉行前夕驚傳受邀日本 女優團隊遭拒絕入境，主辦方11日證實活動取消。官方售票平台Kkday因藝人團入境問題取消活動並將安排全額退款；而原訂出席的日本知名女優大槻響則在社群平台發文直呼震驚，形容事件「謎團愈來愈深」。

香港01報導，這場成人展原計畫一連3天舉行，號稱將有近30位日本超人氣女優親臨現場，並規畫四大主題房間的粉絲見面會、近距離交流、舞台表演及獨家周邊商品販售。

然而活動登場前夕卻生變，女優大槻響在社交平台透露，自己雖已抵達香港，但同行經理人、工作人員及女演員們在抵港接受入境審查時全數遭到拒絕入境，不得不返回日本。大槻響強調團隊事前均已辦妥簽證，對於突發狀況直言「這種事還是第一次，嚇了一跳」，並稱不知被拒原因，「當然也沒有人做壞事」，目前情況「超級忙亂」，詳細情形將待返日後再行公布。

報導指出，主辦單位亞洲娛樂集團（AEE Group Limited）11日回覆查詢確認取消活動，表示詳情將稍後發稿交代。

於當日下午約5時30分登入售票平台時仍顯示有票可購，但約一小時後已全數列為售罄；香港01記者於下午約6時30分致電亞洲娛樂集團董事蔡偉森，對方僅回應「而家唔方便傾電話，我哋稍後會有公布」，遭追問是否與女優被拒入境有關時隨即掛斷電話。