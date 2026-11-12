43歲霍啟山傳12.12娶小14歲「最美妲己」 喜帖流出

霍啟山(左圖)、娜然(右圖)傳12月12日在香港君悅酒店舉辦婚禮。圖／摘自IG

AI摘要 文章摘要整理： 霍啟山被傳將與小14歲的「最美妲己」娜然於12月12日在香港完婚，網傳喜帖引發關注，但婚訊仍未獲當事人正式證實。

香港 霍英東家族再傳喜事。已故香港富商霍英東之孫、霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的次子霍啟山，近日傳出好事將近，對象是曾在電影「封神」中飾演妲己、被封為「最美妲己」的混血女星娜然。網路近日流出兩人的結婚喜帖，內容顯示婚禮酒會預計於12月中旬舉行。

根據網傳喜帖資訊，婚宴訂於12月12日下午，在香港灣仔君悅酒店宴會大禮堂舉行。不過，霍啟山與娜然是否確定結婚，目前仍有待當事人證實。先前霍啟山大嫂郭晶晶受訪時，曾否認家族正在籌備婚事，讓這段婚訊增添幾分神祕。

現年43歲的霍啟山目前擔任霍英東集團副主席，過去曾與國際影星章子怡交往，感情生活備受關注。他與娜然相差14歲，兩人早已多次一起出席家族活動，從霍啟仁婚宴到霍震霆80歲壽宴，都能見到娜然陪伴在旁，互動自然，外界也因此認為女方早已融入霍家。

霍震霆與朱玲玲育有3名兒子，長子霍啟剛早已迎娶「跳水皇后」郭晶晶，婚後育有三名子女，夫妻倆經常被視為豪門恩愛夫妻的代表；小兒子霍啟仁則於去年底與泰國女友完婚。如今霍啟山也傳出婚訊，若消息屬實，霍家三兄弟將全數成家。

對於兒子的感情生活，霍震霆先前出席公開活動時，被問到是否滿意這位準媳婦，並未正面回應，僅面帶笑容表示，喜事應該由兒子自己回答，態度相當輕鬆。

娜然曾演出周杰倫「告白氣球」MV，後來因在電影「封神」中飾演妲己打開知名度。如今她與霍啟山的婚訊傳聞持續延燒，網傳喜帖更讓外界好奇，這段相差14歲的戀情是否即將修成正果。