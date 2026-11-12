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香港數位AI IMD排行揭「全球第11、亞洲第4」

香港新聞組／香港12日電
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國際管理發展學院(IMD)11日發布《2026年世界數碼及人工智能排名》，香港在...
國際管理發展學院(IMD)11日發布《2026年世界數碼及人工智能排名》，香港在70個經濟體中排名全球第11位、亞洲排名第4位；圖為香港數碼港7月曾舉行應用AI技術踢足球遊戲。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

IMD最新數位及人工智慧排名顯示香港位列全球第11、亞洲第4，並在多項子因素奪冠；港府稱將續推AI+及擴建算力基建。

國際管理發展學院(IMD)11日發布「2026年世界數位及人工智慧排名」，香港在全球70個經濟體中位列第11名、亞洲第4名，其中「技術框架」、「做法」及「教育與培訓」等3項子因素更勇奪全球第一。港府發言人指出，此排名肯定香港在數位及AI發展具備全球頂尖競爭力，未來將持續推進「人工智慧+(AI+)」行動並擴建算力基建，以AI技術賦能千行百業。

綜合文匯報、中新社報導，「世界數位及人工智能排名」取代過往的「世界數位競爭力排名」，加入更多人工智能相關指標，用以評估經濟體在開發及／或採用、部署及管理數位科技和人工智能時，能否創造持續的經濟與社會價值。排名由5個因素組成，包括「治理」、「科技與基礎設施」、「效率」、「勞動力發展」和「價值觀」，每個因素再分為3個子因素，合共15個子因素，涵蓋88項指標，其中51項是硬性數據統計，37項來自國際管理發展學院對企業高層的意見調查。

在「2026排名」的五個因素中，香港在「勞動力發展」排第二、「效率」排第五、「科技與基礎設施」排第十，均躋身全球前十。至於子因素表現，香港在「技術框架」、「做法」及「教育與培訓」3項名列全球第一，「人才」排第五、「社會取態」排第六及「監管框架」排第八。

另外，在「2026排名」中，IMD亦提供了各經濟體在2022至2025年的回溯排名，期間香港的排名介乎第9位至第16位。

在70個經濟體中，中國內地排名第七，展現出強大的技術實力，在「效率」方面亦排名第一，「科技與基礎設施」方面排名第二。

報導指出，香港特區政府發言人表示，政府正籌建本港首個國家製造業創新中心，加速發展國家戰略性新興產業，培育新質生產力。政府並會從算力、資金及風險管理等多維度完善人工智能生態圈。現時沙嶺數據園區已動工，預計於2032年或之前全面投入運作，屆時將提供每秒18萬千萬億次浮點運算次數(PFLOPS)的算力，相當於現時本港算力的36倍。

精華 FAQ

  • 香港在70個經濟體中排名全球第11、亞洲第4，整體表現穩健；在勞動力發展、效率及科技與基礎設施等因素亦躋身前列，反映其數位與AI競爭力獲國際肯定。

  • 香港在「技術框架」、「做法」及「教育與培訓」3項子因素均排名全球第一，另「人才」排第5、「社會取態」排第6、「監管框架」排第8，顯示基礎與人才優勢明顯。

  • 港府表示會持續推進「人工智慧+(AI+)」行動，並從算力、資金及風險管理等多方面完善生態圈；沙嶺數據園區亦已動工，預計2032年或之前提供更大算力支援。

香港 港府 人工智能

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