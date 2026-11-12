港外傭疑「跳工」3年查3303宗 僅13.8%申簽證被拒

AI摘要 文章摘要整理： 政府公布近3年查3303宗疑似外傭跳工案，僅13.8%申簽證被拒；多名議員質疑執法成效，並促設監管機制及加強借貸與中介規管。

香港 外傭「跳工」及借債滋擾問題頻傳，讓不少僱主面臨照顧空窗期與被財務公司追債的雙重打擊。特區政府勞工及福利局局長孫玉菡11日書面答覆議員質詢指出，入境處特別職務隊自2024年至上月共調查3303宗懷疑「跳工」個案，僅455宗、近13.8%簽證 " rel="154438">工作簽證 被拒，另259宗申請是申請人撤銷或未能跟進；多名議員批評拒簽率偏低，相信僱主難花時間蒐證，民建聯更倡議成立外籍家庭傭工事宜監管局及懲罰不良中介，以保障雙方權益。

綜合明報、文匯報報導，目前全港約有38萬名外傭，僱主聘請成本高達三四萬港元，但相關風險幾乎全由僱主承擔。

地建界立法會議員黃浩明針對外傭無故終止合約提出質詢，孫玉菡回覆說明，過去近3年調查的3303宗疑似跳工案中，455宗（近13.8%）遭拒簽，另有259宗由申請人撤銷或未能跟進而終止；勞工處亦於2024年5月修訂《職業介紹所實務守則》，要求中介清楚交代提早解約的退款與另選安排。

民建聯政策倡議委員會轄下婦女事務委員會11日舉行傳媒茶敘，議員植潔鈴指出2025年及2026年被拒率僅7.6%至10.6%，較2024年逾兩成為低，反映僱主急於找人手而難花時間蒐證舉報。

新界西南議員郭芙蓉表示有外傭入職不久便離職當「來旅行」甚至借錢後「走佬」，建議參考新加坡做法要求中介分擔機票費用。

針對部分外傭累積欠債逾十萬港元導致僱主遭追債滋擾，民建聯提出設立跨公司借貸上限、明年6月1日新規則生效前加強「信資通」支援及禁止單憑合約影印本將僱主住所列為追債地址等四項建議。

民建聯並倡議成立外籍家庭傭工事宜的監管局，統一處理中介監管與爭議調解，並研究外傭開支扣稅、由中介分擔合約未完成的費用，以及強化社區暫託服務。團隊亦提醒，「外籍家居照顧員」試點計畫須先行解決制度根源問題。