蔡天鳳碎屍案 大伯首鬆口：胞弟車上不斷被罵 失控殺她

香港名媛蔡天鳳碎屍案，大伯鄺港傑在律師再三追問下，供稱是胞弟殺害蔡天鳳。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳碎屍案續審，鄺港傑在法庭上終鬆口指認胞弟鄺港智涉殺害蔡天鳳，並描述案發當時車內爭吵、哭喊及異常聲響的經過。

28歲名媛蔡天鳳 2023年2月疑遭殺害後碎屍案11日續審，蔡前夫兄長鄺港傑在其代表大律師Trevor Beel再三追問下，指「細佬」（鄺港智）殺害蔡天鳳，其間在被告欄中、蔡的前家翁鄺球滿臉通紅，眼眶泛淚，鄺港智則表現平靜。

文匯報報導，蔡的前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件昨日踏入第35日審訊。

大律師Trevor Beel在庭上指蔡天鳳死於2023年2月21日，問鄺港傑有否殺死蔡天鳳，鄺港傑答「無」。Trevor Beel又問鄺港傑知否誰人殺害蔡天鳳，鄺港傑點頭，Trevor Beel再追問，鄺港傑終答是「細佬」，隨後以手拭淚，聲音哽咽。

鄺港傑憶述於2月21日下午約2時，他開車接載蔡天鳳和鄺港智前往學校接長女放學，蔡天鳳坐在司機位的後座，一邊用海南話與他人對話，一邊用海南話與鄺港智交談，起初兩人只是單純普通交談，其後演變成指責的語氣。

當七人車駛至沙田馬場附近，蔡天鳳仍在痛罵鄺港智。鄺港傑指「突然間感受到有啲嘢撞到我個椅背，同時間有個聲音好似瀡咗喺地下咁⋯⋯」鄺港傑繼以顫抖的聲音哽咽道：「聽到細佬喊晒好崩潰咁喊，喊得好大聲，個對白係類似『唔好再鬧喇！唔好再鬧喇！』」

鄺港傑續稱，當時因正駕車在高速公路上，僅回頭快速望一望後座，看見有個物體在車廂地上，「我判斷係Abby（蔡天鳳）啦」，他指當時從倒後鏡「見唔到（Abby）」在原座，又聽到「好細聲嘅類似，我會形容為俾人捏住喉嚨嘅聲音，一下下咁㗎咋，Alex（鄺港智）好大聲喊，佢cover晒好多聲音。」整個過程歷時約分半鐘，之後他就打電話通知父親，鄺球通知他們駕車到大埔龍尾村的村屋會合。

報導指出，至於控方指鄺港傑事發前四處購買涉案用品包括圓頭鎚、防滑手套、索帶、麻繩、尼龍繩及膠紙等，他解釋父親鄺球提及想在龍尾新居裝圍欄，故為對方買物品，至於購買儲物膠箱則是父親平日用慣覺得好用。

鄺港傑又指2023年2月8日到廚具店陪父親購物，到達時已見店員推著湯煲和銀色機器即絞肉機去父親的車後方。鄺港傑解釋父親告知物品一部分是自用，一部分則是幫朋友買，當刻他認為絞肉機和商品目錄上的物品是父親幫人買而沒有過問，另由當日到2月23日期間他亦沒有在龍尾村單位見過上述絞肉機。