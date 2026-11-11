我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

香港DSE試題專輯 揭考生把辛亥革命、狂人日記亂配對

香港新聞組／香港11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

香港DSE試題專輯揭示考生在中史、中文及英文科均出現審題不清、史實混淆與語文基礎脫節等問題，部分更受AI閱讀碎片化影響。

香港考試及評核局10日出版2026年中學文憑試(DSE)「試題專輯」，揭露考生普遍存在審題不清與概念混淆等問題，中文科更連續兩年遭警示因生成式人工智慧(AI)普及導致閱讀趨向碎片化。報告指出，考生不僅文言文基礎薄弱，中文、英文、公社科均出現基礎知識脫節與錯漏百出的現象。中國歷史科出現多項混淆史實，有考生錯將孫中山辛亥革命、中華民國成立歸作維新運動的其中一項成就。

香港01報導，中國歷史科方面，考生混淆史事、概念和人物，朝代概念模糊的情況屢見不鮮。有部分考生將史實混淆，說陳獨秀著「狂人日記」、陳獨秀影響魏源在「海國圖志」中流露出對西方政制的渴望；他們分不清清末和民國時期的史實，如寫「洋務運動影響民眾對科學、三民主義產生好奇」。

也有考生又將不合適的史實過度延伸，如五四運動、白話文運動寫成是印證維新運動的「成功」例子，甚至寫出維新運動孕育出陳獨秀、李大釗等人。

文匯報報導，翻查多個DSE核心科及選修科的「試題專輯」，在中文科具體表現方面，「專輯」指今年卷一閱讀卷難度與去年相若，但考生在綜合、分析和說明的題目表現略遜從前。

甲部文言文漏答嚴重且詞解表現欠佳，未有掌握文言字詞一詞多義，例如考生在語譯時，將「廉頗藺相如列傳」「卒相與驩，為刎頸之交」中的「卒」字，誤解為死亡或士兵，不解其「最終」的意思。

而試題亦問及諸葛亮在「出師表」「臨表涕零」的原因，惟不少考生分析欠允當，有人誤以為他擔心後主施政失當，試卷主席於「專輯」慨嘆指考生「浸淫三載，理應駕輕就熟」，表現卻未如預期。乙部課外篇章亦反映考生對意象把握浮泛。

報導指出，英文科方面，部分能力較弱的考生在卷四口試中犯下大量文法錯誤，包括可數和不可數名詞的用法錯誤，如「many money」及「spend times with parents」，以及主語與動詞不一致等情況。又有考生在卷一部分串錯字，如將「slower(更慢)」寫成「shower(淋浴)」等。

精華 FAQ

  • 報告指出，考生普遍存在審題不清、概念混淆與基礎知識脫節等問題，中文、英文與公社科都出現錯漏，反映整體理解與表達能力仍有明顯提升空間。

  • 不少考生把辛亥革命、中華民國成立錯算為維新運動成果，又將陳獨秀與《狂人日記》亂配對，甚至把五四運動、白話文運動當作維新運動成功例子，史實與人物關係混亂。

  • 中文科方面，考生文言文基礎薄弱，連常見字詞如「卒」都誤解；英文科則常見可數不可數名詞、主謂一致和串字錯誤，例如寫成「many money」及「shower」代替「slower」。

中華民國 香港

上一則

「鯨魚APP」傳爆雷 可充值無法提 廈門立案凍結資金

下一則

火流星墜落河北省 最大碎塊重達14公斤

延伸閱讀

SAT入學測驗 499元AI作弊軟體破解 主辦單位急補漏洞

SAT入學測驗 499元AI作弊軟體破解 主辦單位急補漏洞
觀察站／國考新態 折射中國經濟、社會變局

觀察站／國考新態 折射中國經濟、社會變局
明年升大學申請 陽明交大資工等4系組「對準專業」不參採國文

明年升大學申請 陽明交大資工等4系組「對準專業」不參採國文
香港小學新創課倡學拼音輸入 銜接普通話課程 兩文三語政策不變

香港小學新創課倡學拼音輸入 銜接普通話課程 兩文三語政策不變

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐