香港DSE試題專輯 揭考生把辛亥革命、狂人日記亂配對

AI摘要 文章摘要整理： 香港DSE試題專輯揭示考生在中史、中文及英文科均出現審題不清、史實混淆與語文基礎脫節等問題，部分更受AI閱讀碎片化影響。

香港 考試及評核局10日出版2026年中學文憑試(DSE)「試題專輯」，揭露考生普遍存在審題不清與概念混淆等問題，中文科更連續兩年遭警示因生成式人工智慧(AI)普及導致閱讀趨向碎片化。報告指出，考生不僅文言文基礎薄弱，中文、英文、公社科均出現基礎知識脫節與錯漏百出的現象。中國歷史科出現多項混淆史實，有考生錯將孫中山辛亥革命、中華民國 成立歸作維新運動的其中一項成就。

香港01報導，中國歷史科方面，考生混淆史事、概念和人物，朝代概念模糊的情況屢見不鮮。有部分考生將史實混淆，說陳獨秀著「狂人日記」、陳獨秀影響魏源在「海國圖志」中流露出對西方政制的渴望；他們分不清清末和民國時期的史實，如寫「洋務運動影響民眾對科學、三民主義產生好奇」。

也有考生又將不合適的史實過度延伸，如五四運動、白話文運動寫成是印證維新運動的「成功」例子，甚至寫出維新運動孕育出陳獨秀、李大釗等人。

文匯報報導，翻查多個DSE核心科及選修科的「試題專輯」，在中文科具體表現方面，「專輯」指今年卷一閱讀卷難度與去年相若，但考生在綜合、分析和說明的題目表現略遜從前。

甲部文言文漏答嚴重且詞解表現欠佳，未有掌握文言字詞一詞多義，例如考生在語譯時，將「廉頗藺相如列傳」「卒相與驩，為刎頸之交」中的「卒」字，誤解為死亡或士兵，不解其「最終」的意思。

而試題亦問及諸葛亮在「出師表」「臨表涕零」的原因，惟不少考生分析欠允當，有人誤以為他擔心後主施政失當，試卷主席於「專輯」慨嘆指考生「浸淫三載，理應駕輕就熟」，表現卻未如預期。乙部課外篇章亦反映考生對意象把握浮泛。

報導指出，英文科方面，部分能力較弱的考生在卷四口試中犯下大量文法錯誤，包括可數和不可數名詞的用法錯誤，如「many money」及「spend times with parents」，以及主語與動詞不一致等情況。又有考生在卷一部分串錯字，如將「slower(更慢)」寫成「shower(淋浴)」等。