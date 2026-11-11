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香港浸大攜手諾獎得主研發全球首支C肝疫苗 成本將降至204美元

香港新聞組／香港11日電
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AI摘要

文章摘要整理：

香港浸大與諾獎得主Houghton合作研發全球首支、面向亞洲人群的C肝疫苗，目標4年內完成並將成本壓至約204美元。

香港浸會大學10日宣布，已與2020年諾貝爾生理學或醫學獎得主、浸大前沿轉化醫學研究院聯合創始人Michael Houghton開展合作，因應影響全球近五千萬人口的C型肝炎，研發全球首支、率先針對亞洲地區人群的C肝疫苗

文匯報報導，於香港教育、創科與人才之都的發展勢頭下，上月抵港的Houghton正全速與浸大開展C肝疫苗合作，同時擔任浸大的生物系講座教授。

Houghton透露，團隊將聚焦中和抗體(中和病毒入侵)及細胞反應(對付被感染細胞)兩大範疇，目標是在四年內完成研製，2028年起逐步進入臨床試驗，2030年完成效能測試推出。團隊已與深圳、上海等地企業洽談生產，期望把疫苗成本降至每人約1600港元(約204美元)，控制在普羅大眾可負擔水平，從源頭降低社區傳播風險，惠及公眾健康。

他指出，當年團隊歷時七年完成鑑定工作，衍生大量知識產權與專利，帶動後續研發與產業化，但藥物與醫療成本高昂，各地難以長期承擔大規模檢測與治療開支，即使診斷技術與抗病毒藥物日臻完善，仍未必能讓所有患者受惠。基於此，他與朱桂林再度合作，先以中國人群常見病毒株作為疫苗設計重點，待驗證效能後，再嘗試與北美、歐洲病毒株方案整合，期望透過疫苗在社區層面建立更穩固的防護屏障，朝消除全球C肝威脅邁進。

浸大生物系講座教授朱桂林指，C肝常被形容為「沉默感染」，對早期診斷需求殷切，而流行病學調查與疫苗研發可相互配合。就外界關注團隊四年內完成研製的進度，他解釋關鍵在於以新冠疫苗的mRNA平台作技術基礎，其靈活性與效率有助應對C肝病毒株多樣性的挑戰，亦為未來可能出現的新一輪大流行作準備。

報導指出，1989年，Houghton與包括現任浸大生物系講座教授朱桂林在內的研究團隊，成功鑑定出源自C型肝炎病毒核糖核酸基因組的基因克隆，革新學界對病毒感染的認知，並推動血液篩檢診斷技術發展，直接協助全球預防數以百萬計感染與死亡個案，Houghton並因而獲得諾貝爾獎。

精華 FAQ

  • 浸大與2020年諾貝爾生理學或醫學獎得主Michael Houghton合作，目標是研發全球首支、率先針對亞洲地區人群的C肝疫苗，盼以更普及方式降低感染與社區傳播風險。

  • 團隊預計4年內完成研製，2028年起逐步進入臨床試驗，並在2030年完成效能測試後推出；研發將以中和抗體與細胞反應為核心，並借助mRNA平台提升效率。

  • 團隊已與深圳、上海等地企業洽談生產，期望把每劑成本降至約1600港元、即204美元；研發先以中國人群常見病毒株為主，再視效能整合北美與歐洲方案。

諾貝爾 疫苗 香港

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