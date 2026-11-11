香港小巴毒駕「像舞龍」 警追6公里拘司機救7乘客

香港警方10日展開代號「駒始」的執法行動，打擊毒駕。(取材自香港警方)

AI摘要 文章摘要整理： 香港秀茂坪一輛專線小巴疑在司機吸食冰毒後行駛失控，警方追截6公里將其拘捕，7名乘客安全無恙，案件已提堂。

秀茂坪10日發生驚險小巴毒駕事件，一輛117B線綠色專線小巴從油塘大本型開往安達臣，行車期間左搖右擺恍如「舞龍」，乘客發現司機神情呆滯報警，警方尾隨追截約6公里後安全截停小巴，44歲男司機快速毒理測試呈陽性，涉嫌吸食「冰」毒後駕駛被捕，今日於觀塘裁判法院提堂。

大公報報導，警方東九龍總區交通部表示，鑒於今年6月曾採取同類行動，反映毒駕風險仍存在，遂於10日在區內展開代號「駒始」的執法行動，人員透過情報主導及深入分析，鎖定一輛來往油塘至安達臣的專線小巴，隨即展開埋伏行動及搜證。

事發於昨晨約8時，涉事小巴接載7名乘客，行駛途中，司機駕駛態度異常，小巴在路面行駛時左搖右擺，險象環生，車上乘客察覺司機意識迷糊，遂報警求助。警員為司機進行快速口腔液測試，經初步檢測後，懷疑他在駕駛前曾吸食「冰」毒，以涉嫌「毒後駕駛」將其拘捕，不准保釋，暫控一項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」罪。大公報記者就事件致電涉事小巴營辦商查詢，但至截稿前未獲回覆。

根據《道路交通條例》，任何人駕駛時若血液或尿液含有任何濃度指明毒品，例如「冰」毒，不論駕駛能力有否因而受損，即屬違法。警方可要求司機進行初步藥物測試及損害測試。毒駕一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁3年，首次定罪須停牌至少6個月至5年，再次定罪，則至少取消駕駛資格2至10年，情節嚴重者更可被判處終身停牌。

觀塘區議員張培剛表示，事發前從未接獲當區居民相關投訴，但他強調乘客的安全意識至關重要，呼籲市民若發現司機有精神異常或駕駛不穩等情況，應立即報警。對於警方接連打擊毒駕，他認為執法工作值得肯定，同時建議政府應進一步加強對職業司機的日常抽查及截查頻率，以加強阻嚇力。

警方強調，毒駕絕非單純違規，司機明知毒品影響判斷仍駕駛公共交通，將乘客置於極度危險之中，嚴重危害道路安全，亦徹底違背公共服務司機應有的專業操守及社會責任。