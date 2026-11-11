我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

香港小巴毒駕「像舞龍」 警追6公里拘司機救7乘客

香港新聞組／香港11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港警方10日展開代號「駒始」的執法行動，打擊毒駕。(取材自香港警方)
香港警方10日展開代號「駒始」的執法行動，打擊毒駕。(取材自香港警方)

AI摘要

文章摘要整理：

香港秀茂坪一輛專線小巴疑在司機吸食冰毒後行駛失控，警方追截6公里將其拘捕，7名乘客安全無恙，案件已提堂。

秀茂坪10日發生驚險小巴毒駕事件，一輛117B線綠色專線小巴從油塘大本型開往安達臣，行車期間左搖右擺恍如「舞龍」，乘客發現司機神情呆滯報警，警方尾隨追截約6公里後安全截停小巴，44歲男司機快速毒理測試呈陽性，涉嫌吸食「冰」毒後駕駛被捕，今日於觀塘裁判法院提堂。

大公報報導，警方東九龍總區交通部表示，鑒於今年6月曾採取同類行動，反映毒駕風險仍存在，遂於10日在區內展開代號「駒始」的執法行動，人員透過情報主導及深入分析，鎖定一輛來往油塘至安達臣的專線小巴，隨即展開埋伏行動及搜證。

事發於昨晨約8時，涉事小巴接載7名乘客，行駛途中，司機駕駛態度異常，小巴在路面行駛時左搖右擺，險象環生，車上乘客察覺司機意識迷糊，遂報警求助。警員為司機進行快速口腔液測試，經初步檢測後，懷疑他在駕駛前曾吸食「冰」毒，以涉嫌「毒後駕駛」將其拘捕，不准保釋，暫控一項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」罪。大公報記者就事件致電涉事小巴營辦商查詢，但至截稿前未獲回覆。

根據《道路交通條例》，任何人駕駛時若血液或尿液含有任何濃度指明毒品，例如「冰」毒，不論駕駛能力有否因而受損，即屬違法。警方可要求司機進行初步藥物測試及損害測試。毒駕一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁3年，首次定罪須停牌至少6個月至5年，再次定罪，則至少取消駕駛資格2至10年，情節嚴重者更可被判處終身停牌。

觀塘區議員張培剛表示，事發前從未接獲當區居民相關投訴，但他強調乘客的安全意識至關重要，呼籲市民若發現司機有精神異常或駕駛不穩等情況，應立即報警。對於警方接連打擊毒駕，他認為執法工作值得肯定，同時建議政府應進一步加強對職業司機的日常抽查及截查頻率，以加強阻嚇力。

警方強調，毒駕絕非單純違規，司機明知毒品影響判斷仍駕駛公共交通，將乘客置於極度危險之中，嚴重危害道路安全，亦徹底違背公共服務司機應有的專業操守及社會責任。

精華 FAQ

  • 事件發生於秀茂坪，涉事為117B線綠色專線小巴，路線由油塘大本型開往安達臣。小巴行駛期間出現左搖右擺情況，乘客因發現司機神情呆滯而報警。

  • 警方接報後尾隨追截約6公里，最終安全截停小巴，並為44歲男司機進行快速口腔液測試。結果呈陽性，警方以涉嫌毒後駕駛將他拘捕，並不准保釋。

  • 案件顯示毒駕風險仍然存在，尤其涉及公共交通更會直接威脅乘客安全。警方強調會持續情報主導執法，議員亦建議加強對職業司機的抽查和截查，提升阻嚇力。

香港

上一則

青年共融 惠台音樂節兩岸500人同歡 用音符拉近心的距離

下一則

別輕易來湊熱鬧 冷門絕學學院研究生：「希望成一代大師」

延伸閱讀

涉撞死法拉盛1歲華裔男童 駕駛疑毒駕被起訴12罪

涉撞死法拉盛1歲華裔男童 駕駛疑毒駕被起訴12罪
台毒駕新制上路 700萬吊車遭沒入 駕駛錯愕

台毒駕新制上路 700萬吊車遭沒入 駕駛錯愕
布碌崙警局慶萬聖節 遇酒駕衝撞6傷

布碌崙警局慶萬聖節 遇酒駕衝撞6傷
布碌崙女子過馬路 遭垃圾車撞死

布碌崙女子過馬路 遭垃圾車撞死

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐