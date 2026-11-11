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李澤楷旗下富衛集團 簽3.18億美元全球最高額保單破金氏紀錄

香港新聞組／香港11日電
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李澤楷。（取材自維基百科）
李澤楷。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

富衛集團旗下FWD Private以3.18億美元人壽保單創金氏紀錄，超越新加坡宏利與匯豐舊紀錄，凸顯香港超高淨值財富規畫與保險合作實力。

由李嘉誠之子李澤楷創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），成功簽發保額高達3.18億美元（約合24.8億港元）的人壽保單，於2026年11月9日在香港獲金氏世界紀錄認證為「全球最高價值人壽保單」。此張為單一超高淨值客戶度身訂造的天價保單，一舉打破新加坡宏利今年2月創下的3億美元紀錄，以及匯豐2024年在香港創下的2.5億美元紀錄。

綜合香港經濟日報、每日經濟新聞報導，據富衛集團透露，金氏世界紀錄官方認證官已向富衛代表及合作夥伴保險經紀顧問Charles Monat Associates頒發認證證書。此張天價保單並非傳統意義上的基礎醫療或風險避險保障，而是專為單一超高淨值客戶量身訂作的綜合財富處置方案。其核心功能在於利用大額壽險的資產隔離效果與財務槓桿，協助頂級富豪進行財富保全、稅務布局以及跨代家族資產的定向傳承規畫。

富衛首席策略夥伴銷售總監冼艾齡表示，該創紀錄保單是富衛發展史上的重要里程碑。她指出，這不僅彰顯了高淨值客戶對富衛品牌的高度信任，更印證了集團在資產傳承與資產保護策略領域的專業實力。

冼艾齡補充，該保單個案規模龐大且複雜，背後有賴多方專業配合與緊密協作，包括保險經紀顧問Charles Monat Associates、私人銀行及再保險公司，以及內部核保、個案管理、產品方案、分銷與企業管治等跨部門團隊的配合，體現了集團強大的分銷網絡，以及與業界建立的深厚合作夥伴關係。

為該保單提供顧問服務的Charles Monat Associates香港區行政總裁朱遠達（Teddy Chu）表示，公司對於能夠連續兩次參與締造「最高價值人壽保單」金氏世界紀錄感到非常驕傲，並透露兩次創紀錄保單均由同一位顧問主導。

朱遠達又指，該項新紀錄進一步鞏固香港作為全球領先財富管理及人壽保險樞紐之一的地位，同時突顯保險經紀、保險公司與銀行夥伴之間緊密合作的重要性，以回應高淨值及超高淨值人士不斷演變的財富規畫需要。

報導指出，本次操盤的 FWD Private 成立於2023年，係富衛集團深耕超高淨值市場的專屬品牌，服務範疇涵蓋香港、新加坡及百慕達等全球主要金融樞紐。與傳統保險側重日常個人保障不同，該品牌聚焦於複雜資產架構下的客製化規畫。

精華 FAQ

  • 富衛集團旗下FWD Private簽發一張保額達3.18億美元的人壽保單，並於香港獲認證為「全球最高價值人壽保單」，正式刷新金氏世界紀錄。

  • 這張保單是為單一超高淨值客戶度身訂造，重點不在一般保障，而是透過壽險的資產隔離與財務槓桿，協助進行財富保全、稅務布局及跨代傳承。

  • 報導指出，新紀錄進一步鞏固香港作為全球領先財富管理與人壽保險樞紐的地位，也反映保險經紀、銀行、再保險與保險公司之間的協作能力。

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