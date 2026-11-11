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香港22年歷史「幻彩詠香江」光影音樂匯演 11.18最後一夜

香港特派員李春／香港11日電
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前幻彩詠香江演出情況。(新華社)
前幻彩詠香江演出情況。(新華社)

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香港旅發局宣布運作22年的「幻彩詠香江」將於11月18日告別，同時以冬日巡禮及跨年煙花等活動維持節慶與旅遊吸引力。

香港旅遊發展局宣布，已有22年歷史的光影音樂匯演節目「幻彩詠香江」，18日晚上演最後一場，同日香港要持續到跨年的「香港繽紛冬日巡禮」。

「幻彩詠香江」是香港以探射燈、雷射、LED燈等燈光效果構成的音樂匯演，在維多利亞港兩岸的43座摩天大樓及地標為主體展開燈光互動，配合香港管弦樂團錄製的樂曲，以之吸引本地人和觀光客。「幻彩詠香江」在2004年起每晚8點上演，2005年列入金氏世界紀錄，成為全球「最大型燈光音樂匯演」，成了香港一個王牌觀光節目。

香港當局早就計畫在今年第4季停演「幻彩詠香江」，以耗資2億港元的全新「光影匯」取代。誰料「光影匯」在太平山頂的布置，遭遇當地居民和環保團體反對，認為會影響居住環境和造成光汙染，當局剛宣布停止「光影匯」的山頂項目。

香港旅發局舉行記者會，旅發局主席林建岳說，「幻彩詠香江」18日上演告別式，當晚會特別加入煙火元素，紀念這個別具意義的時刻。至於「山頂光影匯」不再推進，其他光影項目將陸續在明年推出。

香港旅遊局的記者會，本來主題是介紹11月18日至明年1月5日間，香港要舉行「香港繽紛冬日巡禮」。林建岳說，今年巡禮中的「冬日小鎮」，會擴展至尖沙咀及銅鑼灣，加上全港冬日優惠及各區節慶活動，期望吸引更多市民及旅客留港消費。活動期間，中環冬日小鎮會在戶外設有22米高的聖誕樹，期間每晚7點，中環9幢大廈外牆會有光影表演，尖沙咀太空館外牆更化身成水晶球等。

香港旅發局還預告，今年的除夕倒數煙花匯演，主題是慶祝香港特區成立30周年，將會全面提升規模，讓市民和旅客感受跨年氣氛。

香港01報導，「幻彩詠香江」原意是吸引遊客，但並未見顯著效用，近年更有內地遊客表示嫌棄，甚至表示停演不可惜，直言「我們的無人機表演，或者前海啲大廈燈光更好看」。

至於替代方案，有網民提出極具香港特色的建議，「用幾千萬資助返啲舖頭裝霓虹招牌好過啦，班遊客係想睇80、90年代嘅香港呀」、「度度都有又無特別，根本係浪費金錢畀人賺，不如彌敦道起返晒突出嚟嘅招牌」、「就整霓虹耀香江啦，香港獨有！」。

不過霓虹招牌這個建議未必能落實，因屋宇署自2013年9月2日實施「招牌檢核計劃」，只容許規模較小、風險較低的招牌經檢查、鞏固及核證後繼續使用，其後每5年重新檢核，霓虹招牌同樣適用，但昔日許多大型招牌已因條例所限而拆掉。計及2023年5月，全港現存合法或經檢核的招牌超過1.9萬個。

網民和遊客想看到的，是融於日常生活的霓虹招牌，但礙於條件所限，傳統的霓虹招牌已買少見少，而霓虹師傅屈管吹玻璃的手藝亦後繼無人，用LED或無人機拼切出來的霓虹招牌，始終不是最地道那種香港味。

有22年歷史的香港光影音樂匯演節目「幻彩詠香江」，18日晚上演最後一場。（新華社...
有22年歷史的香港光影音樂匯演節目「幻彩詠香江」，18日晚上演最後一場。（新華社）

精華 FAQ

  • 因香港當局早已計畫在今年第4季停演，並打算以全新光影項目接替；旅發局因此安排11月18日作為告別演出，當晚還會加入煙火元素，紀念這個運作22年的招牌節目。

  • 「光影匯」其中一個重點是太平山頂布置，但遭到當地居民與環保團體反對，認為會影響居住環境並造成光污染；香港當局其後宣布停止山頂項目，其他部分則延後再推。

  • 旅發局將推出11月18日至明年1月5日的「香港繽紛冬日巡禮」，包括中環冬日小鎮、22米高聖誕樹及多幢大廈光影表演；除夕煙花亦會升級，主題為慶祝香港特區成立30周年。

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