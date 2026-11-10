香港王牌聲光匯演「幻彩詠香江」 18日最後一場後停演

圖為先前幻彩詠香江演出情況。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 營運22年的「幻彩詠香江」將於18日告別演出後停演，原本接替的「光影匯」山頂項目也因反對而叫停，香港旅發局改以冬日巡禮與跨年煙花吸客。

香港 旅遊發展局宣布，已有22年歷史的光影音樂匯演節目「幻彩詠香江」，18日晚上演最後一場，同日香港要持續到跨年的「香港繽紛冬日巡禮」。

「幻彩詠香江」是香港以探射燈、雷射、LED燈等燈光效果構成的音樂匯演，在維多利亞港兩岸的43座摩天大樓及地標為主體展開燈光互動，配合香港管弦樂團錄製的樂曲，以之吸引本地人和觀光 客。「幻彩詠香江」在2004年起每晚八點上演，2005年列入健力士世界紀錄，成為全球「最大型燈光音樂匯演」，成了香港一個王牌觀光節目。

香港當局早就計劃在今年第四季停演「幻彩詠香江」，以耗資2億港元（2549.4萬美元）的全新「光影匯」取代。誰料「光影匯」在太平山頂的布置，遭遇當地居民和環保團體反對，認為會影響居住環境和造成光汙染，當局剛宣布停止「光影匯」的山頂項目。

香港旅發局舉行記者會，旅發局主席林建岳說，「幻彩詠香江」18日上演告別式，當晚會特別加入煙火元素，紀念這個別具意義的時刻。至於「山頂光影匯」不再推進，其他光影項目將陸續在明年推出。

香港旅遊局的記者會，本來主題是介紹11月18日至明年1月5日間，香港要舉行「香港繽紛冬日巡禮」。林建岳說，今年巡禮中的「冬日小鎮」，會擴展至尖沙咀及銅鑼灣，加上全港冬日優惠及各區節慶活動，期望吸引更多市民及旅客留港消費。活動期間，中環冬日小鎮會在戶外設有22米高的聖誕樹，期間每晚7點，中環九幢大廈外牆會有光影表演，尖沙咀太空館外牆更化身成水晶球等。

香港旅發局還預告，今年的除夕倒數煙花匯演，主題是慶祝香港特區成立30周年，將會全面提升規模，讓市民和旅客感受跨年氣氛。