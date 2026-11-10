香港IPO前10月募資515億美元全球第2創高 比去年全年增40%

港交所數據顯示，今年前10個月香港新增上市企業121家，募集資金4039億港元，比2025年全年增加40%；圖為香港交易廣場的銅牛雕塑。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港今年IPO市場持續火熱，前10月募資4039億元、居全球第2，AI與A+H上市帶動成長，全年集資額有望突破5000億元。

香港 新股市場今年延續豐收，港交所數據顯示，今年前10個月香港新增上市企業121家，募集資金4039億元（港幣，下同，約515億美元），相比2025年全年增加40%，而人工智能（AI）相關企業正為香港市場注入新活力。

大公報報導，財政司司長陳茂波出席論壇時表示，約60%新上市公司擁有國際業務，部分公司在招股書中，已表明部分集資所得款項將會用於擴張海外業務。另外，據會計師行估計，今年IPO集資額有望達到5000億元，創出新高。

香港IPO市場熱鬧，今年前十個月先後有121家公司完成在港交所上市，公開招股集資額達到4039億元，相較2025年同期增加84%，創歷來同期新高，位列全球第二，國際大型企業亦陸續部署在香港上市。據悉國際農業科技巨企「先正達」亦準備明年在港交所上市，而阿里巴巴旗下「平頭哥半導體」亦部署赴港掛牌。2026年全球首次公開招股（IPO）集資額位列全球第一的是美國。

陳茂波9日表示，AI價值鏈上的企業已成為香港市場新的活力。同時，在一眾新上市公司中，約有60%公司擁有國際業務，而部分企業更在招股書中說明，計畫把發行新股所得資金，用於業務海外擴張。

陳茂波表示，愈來愈多東南亞、中東、中亞地區的企業選擇在香港發行股票上市，或發行債券集資。

翻查資料，今年香港成功吸引來自不同行業的創新型公司上市，涵蓋TMT（科技、媒體和通信）、醫療保健、生物科技及新能源等先進行業。今年7月份，全球領先的高速光互連解決方案提供商「中際旭創」完成上市，是香港歷來第二大TMT企業的首次公開招股。

畢馬威早前指出，香港今年有望錄得歷來最強勁的年度集資表現，全年集資額有機會達到5000億元，創出歷來最高年度集資額。

畢馬威又稱，科技、創新企業是香港IPO市場重要增長動力；AI、半導體、機器人等高科技企業，合共占IPO集資總額逾半。此外，A+H上市同樣是IPO市場主要增長動力，前3季先後有37宗A+H上市，集資額占同期IPO集資額接近70%。

陳茂波表示，全球企業正在建立跨國供應鏈，投資者也將投資分散到更多市場和貨幣。區域間聯繫日益緊密，以亞洲地區為例，區內超過一半貿易都在區域內進行。東盟作為貿易實體的角色不斷擴大，去年商品貿易總額增加14%，達到4.4兆美元。