我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

香港IPO前10月募資515億美元全球第2創高 比去年全年增40%

香港新聞組／香港10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港交所數據顯示，今年前10個月香港新增上市企業121家，募集資金4039億港元，...
港交所數據顯示，今年前10個月香港新增上市企業121家，募集資金4039億港元，比2025年全年增加40%；圖為香港交易廣場的銅牛雕塑。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港今年IPO市場持續火熱，前10月募資4039億元、居全球第2，AI與A+H上市帶動成長，全年集資額有望突破5000億元。

香港新股市場今年延續豐收，港交所數據顯示，今年前10個月香港新增上市企業121家，募集資金4039億元（港幣，下同，約515億美元），相比2025年全年增加40%，而人工智能（AI）相關企業正為香港市場注入新活力。

大公報報導，財政司司長陳茂波出席論壇時表示，約60%新上市公司擁有國際業務，部分公司在招股書中，已表明部分集資所得款項將會用於擴張海外業務。另外，據會計師行估計，今年IPO集資額有望達到5000億元，創出新高。

香港IPO市場熱鬧，今年前十個月先後有121家公司完成在港交所上市，公開招股集資額達到4039億元，相較2025年同期增加84%，創歷來同期新高，位列全球第二，國際大型企業亦陸續部署在香港上市。據悉國際農業科技巨企「先正達」亦準備明年在港交所上市，而阿里巴巴旗下「平頭哥半導體」亦部署赴港掛牌。2026年全球首次公開招股（IPO）集資額位列全球第一的是美國。

陳茂波9日表示，AI價值鏈上的企業已成為香港市場新的活力。同時，在一眾新上市公司中，約有60%公司擁有國際業務，而部分企業更在招股書中說明，計畫把發行新股所得資金，用於業務海外擴張。

陳茂波表示，愈來愈多東南亞、中東、中亞地區的企業選擇在香港發行股票上市，或發行債券集資。

翻查資料，今年香港成功吸引來自不同行業的創新型公司上市，涵蓋TMT（科技、媒體和通信）、醫療保健、生物科技及新能源等先進行業。今年7月份，全球領先的高速光互連解決方案提供商「中際旭創」完成上市，是香港歷來第二大TMT企業的首次公開招股。

畢馬威早前指出，香港今年有望錄得歷來最強勁的年度集資表現，全年集資額有機會達到5000億元，創出歷來最高年度集資額。

畢馬威又稱，科技、創新企業是香港IPO市場重要增長動力；AI、半導體、機器人等高科技企業，合共占IPO集資總額逾半。此外，A+H上市同樣是IPO市場主要增長動力，前3季先後有37宗A+H上市，集資額占同期IPO集資額接近70%。

陳茂波表示，全球企業正在建立跨國供應鏈，投資者也將投資分散到更多市場和貨幣。區域間聯繫日益緊密，以亞洲地區為例，區內超過一半貿易都在區域內進行。東盟作為貿易實體的角色不斷擴大，去年商品貿易總額增加14%，達到4.4兆美元。

精華 FAQ

  • 港交所數據顯示，今年前10個月共有121家公司在港上市，公開招股募資達4039億元，較去年同期增84%，並創下歷來同期新高。

  • AI、半導體、機器人等高科技企業是主要增長動力，TMT、醫療保健、生物科技與新能源也表現活躍；同時A+H上市案件增加，成為募資的重要來源。

  • 陳茂波與畢馬威均認為香港IPO動能仍強，全年集資額有望達5000億元並創新高，且國際企業與東南亞、中東、中亞公司來港上市趨勢明顯。

香港

上一則

香港小學新創課倡學拼音輸入 銜接普通話課程 兩文三語政策不變

下一則

紅色教育變調？武漢幼兒園辦長征運動會 幼兒背炸藥包

延伸閱讀

赴港IPO更嚴了？10月僅3家上市 多家緊急踩煞車

赴港IPO更嚴了？10月僅3家上市 多家緊急踩煞車
中企赴港IPO降溫…近1個月未見遞表、多家企業撤回

中企赴港IPO降溫…近1個月未見遞表、多家企業撤回
Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下周IPO

Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下周IPO
AI、晶片類股崩跌 投資人轉趨保守 AI巨頭Anthropic IPO估值恐大縮水

AI、晶片類股崩跌 投資人轉趨保守 AI巨頭Anthropic IPO估值恐大縮水

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30
台灣移民署。（本報系資料照）

自稱批習遭舉報坐牢6年 前央視主講人赴台尋求人道保護

2026-11-03 08:50
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說