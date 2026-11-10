香港小學新創課倡學拼音輸入 銜接普通話課程 兩文三語政策不變

AI摘要 文章摘要整理： 香港教育局公布小學資訊與創新科技課程框架，建議初小先學英文鍵盤及漢語拼音輸入，並強調兩文三語政策不變，同時以穩定核心內容推動數字教育。

國家「十五五」規畫明確提出教育、科技、人才一體發展，香港 正全力推動數字教育，當中包括優化中小學數理科技課程。繼早前公布高中數理科目課程設置優化措施後，教育局 於10月30日公布《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》，近日收到許多具建設性的意見，例如擔憂科技快速迭代下，科技課本內容會否因容易過時而影響創科教育成效。

大公報報導，港府 教育局9日表示，課本並非「操作說明書」，會包含穩定、不易過時的核心元素，強調就課程與課本出版社會面，稍後將發布課本編纂指引，避免過多、程度過深或容易過時的學習材料。局方亦建議初小學生在《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》學習漢語拼音輸入法，與普通話課程相輔相成。教育局另指出，至於個別方法如粵語拼音輸入法，則由於標音系統缺乏一致性，師生不容易掌握和熟習。

有意見指該框架（擬定稿）明文要求小二學生「應能初步運用鍵盤，以漢語拼音（Pinyin）輸入中文」，但對香港人沿用多年的倉頡、速成，以至按廣東話讀音輸入的廣東話拼音卻隻字不提。

教育局對此表示，在文字輸入方面，建議初小學生先學習英文鍵盤輸入，熟悉26個英文字母的標準配置，再過渡至中文輸入。此舉能方便學生學習中文打字，終身受用；也無需「由零開始」再額外學習一套全新的拆字邏輯（如倉頡輸入法），減輕學習負擔和壓力。

教育局重申，香港的兩文三語政策不變，讓學生在小學階段學懂利用電腦進行打字（包括英文和中文），有利學生日後的學習與就業。

教育局表示，日前公布的《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》獲得社會各界的認同與支持，包括認同「連繫生活、動手動腦、科技向善」的課程理念，並對本課程「不納入升中呈分試」表示贊同。

教育局提到，一直以來，小學科技教育是學校課程八個學習領域之一。現時大部分學校均已設有校本電腦課，本科協助學校於小學階段培育學生的創新學習素養，建立正確價值觀，使其成為具社會責任感的數字公民。

近日有意見關注，科技課本內容會否因容易過時而影響創科教育成效。教育局指課本非唯一的學與教資源及全部學習內容，清楚規畫「學什麼、哪個年級學、如何遞進」，減輕教師規畫負擔，包含穩定、不易過時的核心元素，如計算思維基本概念、人工智能的基本運作概念、科技倫理與社會影響、基礎程式概念及機械原理等。