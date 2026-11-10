香港小學新創課倡學拼音輸入 銜接普通話課程 兩文三語政策不變
香港教育局公布小學資訊與創新科技課程框架，建議初小先學英文鍵盤及漢語拼音輸入，並強調兩文三語政策不變，同時以穩定核心內容推動數字教育。
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香港教育局公布小學資訊與創新科技課程框架，建議初小先學英文鍵盤及漢語拼音輸入，並強調兩文三語政策不變，同時以穩定核心內容推動數字教育。
國家「十五五」規畫明確提出教育、科技、人才一體發展，香港正全力推動數字教育，當中包括優化中小學數理科技課程。繼早前公布高中數理科目課程設置優化措施後，教育局於10月30日公布《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》，近日收到許多具建設性的意見，例如擔憂科技快速迭代下，科技課本內容會否因容易過時而影響創科教育成效。
大公報報導，港府教育局9日表示，課本並非「操作說明書」，會包含穩定、不易過時的核心元素，強調就課程與課本出版社會面，稍後將發布課本編纂指引，避免過多、程度過深或容易過時的學習材料。局方亦建議初小學生在《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》學習漢語拼音輸入法，與普通話課程相輔相成。教育局另指出，至於個別方法如粵語拼音輸入法，則由於標音系統缺乏一致性，師生不容易掌握和熟習。
有意見指該框架（擬定稿）明文要求小二學生「應能初步運用鍵盤，以漢語拼音（Pinyin）輸入中文」，但對香港人沿用多年的倉頡、速成，以至按廣東話讀音輸入的廣東話拼音卻隻字不提。
教育局對此表示，在文字輸入方面，建議初小學生先學習英文鍵盤輸入，熟悉26個英文字母的標準配置，再過渡至中文輸入。此舉能方便學生學習中文打字，終身受用；也無需「由零開始」再額外學習一套全新的拆字邏輯（如倉頡輸入法），減輕學習負擔和壓力。
教育局重申，香港的兩文三語政策不變，讓學生在小學階段學懂利用電腦進行打字（包括英文和中文），有利學生日後的學習與就業。
教育局表示，日前公布的《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》獲得社會各界的認同與支持，包括認同「連繫生活、動手動腦、科技向善」的課程理念，並對本課程「不納入升中呈分試」表示贊同。
教育局提到，一直以來，小學科技教育是學校課程八個學習領域之一。現時大部分學校均已設有校本電腦課，本科協助學校於小學階段培育學生的創新學習素養，建立正確價值觀，使其成為具社會責任感的數字公民。
近日有意見關注，科技課本內容會否因容易過時而影響創科教育成效。教育局指課本非唯一的學與教資源及全部學習內容，清楚規畫「學什麼、哪個年級學、如何遞進」，減輕教師規畫負擔，包含穩定、不易過時的核心元素，如計算思維基本概念、人工智能的基本運作概念、科技倫理與社會影響、基礎程式概念及機械原理等。
教育局指，漢語拼音輸入可與普通話課程相輔相成，讓學生先掌握標準鍵盤與中文打字基礎，再逐步過渡到中文輸入，避免從零開始學習多套不同拆字方法。 教育局表示，初小階段重點是先熟悉英文鍵盤與26個字母配置，再學中文輸入。由於倉頡等需另學拆字邏輯，局方認為會增加負擔，因此課程先聚焦較易入門的方法。 教育局強調課本不是唯一學與教資源，內容會保留不易過時的核心元素，例如計算思維、人工智能基本概念、科技倫理、程式概念及機械原理，並稍後發布編纂指引。
精華 FAQ
教育局指，漢語拼音輸入可與普通話課程相輔相成，讓學生先掌握標準鍵盤與中文打字基礎，再逐步過渡到中文輸入，避免從零開始學習多套不同拆字方法。
教育局表示，初小階段重點是先熟悉英文鍵盤與26個字母配置，再學中文輸入。由於倉頡等需另學拆字邏輯，局方認為會增加負擔，因此課程先聚焦較易入門的方法。
教育局強調課本不是唯一學與教資源，內容會保留不易過時的核心元素，例如計算思維、人工智能基本概念、科技倫理、程式概念及機械原理，並稍後發布編纂指引。
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