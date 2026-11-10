奪青奧香港隊歷來劍擊首金 何承謙：4強復仇戰最艱苦

在塞內加爾舉行的第4屆夏季青年奧運，港隊劍擊代表何承謙9日贏得男子花劍個人賽金牌，摘下港隊歷來青奧劍擊首金。（取材自Olympic Information Services）

AI摘要 文章摘要整理： 17歲港隊劍擊代表何承謙在塞內加爾青奧奪得男子花劍金牌，成為港隊歷來青奧劍擊首金得主，賽後並表示將趕赴保加利亞續戰世界盃。

第4屆夏季青年奧運 會在塞內加爾達卡舉行，年僅17歲的港隊劍擊代表何承謙9日贏得男子花劍個人賽金牌，摘下港隊歷來青奧劍擊首金。他賽後表示，滿意此趟非洲之行的發揮，接下來轉戰花劍世界盃 普羅夫迪夫站，期望延續出色發揮。

明報報導，何承謙分組賽首戰曾負塞浦路斯隊劍手Aris Kiayias，但士氣沒被該敗仗吞噬，更在4強報卻一敗之仇。他賽後分享奪金過程時，也指出該「復仇戰」乃最艱苦一役，「過去從沒交手過，對他不太熟悉。在小組賽對壘沒發揮理想，因此4強再碰頭前認真思考該如何應付，幸好計畫奏效」。

據報導，何承謙這次以應屆世少冠軍身分出戰，但他從不認為自己技高一籌，形容在賽事期間靈活變通，是這次的成功關鍵，「我做得好的地方，在於比賽時一路思考怎樣調整心態和戰術。如果某個動作行不通，我就立刻改變，不讓對手有時間預測我的下一步舉動」。

報導稱，何承謙今年從少年組小將，一躍成為成年港隊男花團體賽骨幹成員，個人賽也先後打入大獎賽和世界盃分站8強。他強調不論出戰哪個組別的比賽，競技心態始終如一，「不論出戰少年組、青年組還是成年組，每場比賽都是一樣，不會因而抱有不同心態，我只想贏下每一項比賽」。

報導說，何承謙完成青奧後，隨即趕赴保加利亞與蔡俊彥、梁千雨等隊友會合，出戰花劍世界盃普羅夫迪夫站。他指新賽季從在香港 贏得世界賽團體銀牌獲得好開始，但沒特別思考何謂一個好開局，內心只專注打好每一仗，「很高興在這次青奧和上一個比賽（世界盃高松站）都表現很好，希望未來一周的比賽能延續出色發揮」。